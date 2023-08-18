5 тем для разговора с подростком, начавшим половую жизнь

Начало половой жизни подростка — стресс для большинства родителей, особенно если темы сексуального характера в семье не затрагиваются. Но игнорировать такие важные перемены в жизни ребенка тоже не стоит, поэтому найдите время, чтобы обсудить следующие темы вместе со своим подростком, который только входит во взрослую жизнь.

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Безопасный секс

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С чего стоит начать, так это с вопросов контрацепции. Если у вас дочь, имеет смысл вместе с ней посетить гинеколога, чтобы посоветоваться со специалистом относительно того, какая контрацепция в данном случае подойдет. Мальчикам же всегда стоит напоминать о важности презерватива. Расскажите, что в случае незапланированной беременности девочки, проблемы ждут не только ее и ее семью, но и мальчика в том числе.

Чем отличается влечение от любви

Подростку очень трудно справиться с активными гормонами, которые полностью переворачивают организм. Сильное сексуальное влечение молодые люди нередко принимают за любовь всей жизни — ведь не может так тянуть к человеку, которого ты не любишь? К сожалению, подростку еще предстоит узнать, что любовь и влечение не всегда идут в ногу, и родители должны стать одними из первых, кто хотя бы попытается донести эту мысль до мятежного подростка.

Возраст согласия

Важный момент, особенно если у вас сын. Как мы уже говорили, и мальчику, и девочке стоит помнить о последствиях незащищенного секса. Если с большинством ЗППП так или иначе можно бороться, то подростковая беременность — то, что выбьет из колеи не только участников процесса, но и родственников. Возрастом согласия в РФ считается достижение 16-летия, однако при условии, что оба в паре несовершеннолетние. После 18-ти лет любой половой контакт с несовершеннолетним считается нарушением закона. Также расскажите подростку, что его партнер может в любой момент пожаловаться и заявить о насилии, даже если все было по обоюдному согласию. Подобный разговор поможет сбросить градус чрезмерной самоуверенности вашего подростка и заставит включать голову в ответственный момент.

Чего можно ожидать от первого секса

Не обманывайтесь, скорее всего, ваш подросток уже успел изучить сайты с видеоконтентом для взрослых, а потому ждет от своего опыта подобных впечатлений. В реальности все совершенно иначе, и психика молодого человека может быть к ней не готова. Расскажите о том, что в фильмах подобного рода все максимально приукрашено и в реальности секс совершенно не то, что пытались донести создатели «художественной картины». В настоящем сексе, особенно первом, может быть множество неловких ситуаций, неидеальных тел и т. п. Чем раньше подросток узнает о суровой сексуальной реальности, тем легче ему будет принять себя и своего партнера.

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