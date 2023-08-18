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Эксперты объяснили, почему опасно делиться фото детей в соцсетях

Публикации родителями фотографий, видео и других биометрических данных детей могут быть использованы злоумышленниками и мошенниками. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на опрошенных экспертов.

Эксперты объяснили, почему опасно делиться фото детей в соцсетях
© Газета.Ru

Отмечается, что речь идет о так называемом овершеринге. По данным опроса «Лаборатории Касперского», 43% родителей выкладывают фото и видео со своими детьми, а 35% из них указывают дополнительную информацию, включая, имя ребенка, его хобби, геолокацию.

Аналитик исследовательской группы в Positive Technologies Яна Юракова привела пример, как злоумышленники могут использовать дополнительную информацию — например, преступник сгенерирует аудиофайл, где голосом ребенка будет зачитана записка с требованием выкупа.

Начальник отдела информационной безопасности «СёрчИнформ» Алексей Дрозд заявил, что дети также могут столкнуть с угрозой буллинга и вниманием педофилов.

Зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин заявил, что в ближайшее время необходимо обновить законодательство для усиления безопасности частной жизни детей.

6 августа практикующий детский и семейный психолог, автор книг для детей и взрослых Екатерина Кес рассказала «Газете. Ru», что первый телефон ребенку имеет смысл покупать, когда он начинает ходить в школу и из школы самостоятельно и гуляет один, чтобы иметь с ним связь.

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