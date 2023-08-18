Эксперт назвал самые натуральные ткани для детской формы

Одежду для детей в школу стоит покупать из натуральных тканей, чтобы избежать аллергии, например, из бамбука и крапивы, а также свободного фасона для удобства. Об этом рассказал РИА Новости глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

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Эксперт пояснил, что ткани из бамбука и крапивы считаются наименее аллергенными, в них не скапливается пыль, не заводятся клещи.

Также Павлов рассказал о вреде тесной одежды.

«Те же узкие джинсы у девочек могут спровоцировать не только кожные аллергические реакции, но и развитие заболеваний, связанных с гинекологией, и проблемы с желудочно-кишечным трактом, так как оказывается давление на область живота», — поделился он.

Эксперт предупредил, что при приобретении продукции необходимо запрашивать сертификаты качества и обращать внимание на характерный запах. Плохой запах может указывать на токсичность вещи, что приведет к раздражению на коже.