Как выбрать школьную форму

Школьная форма – это та одежда, которую ваш ребёнок будет носить чаще всего – если точнее, то ежедневно. Поэтому крайне важно, чтобы униформа была высококачественной и удобной. У школьников, в частности младших классов, нежная и чувствительная кожа. Поэтому при выборе школьной формы самое важное – выбрать качественную, безопасную и удобную.

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Ткани

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Многие предпочитают комфорт стилю, когда дело доходит до одежды, – это должно касаться и школьной формы. Производители школьной формы должны шить её из материалов, которые максимально удобны для учащихся. Хлопок и вискоза – наиболее распространённые материалы, используемые производителями униформы. Некоторые предпочитают смесь хлопка и полиэстера, потому что такой состав более удобен в носке.

Воздухопроницаемость

Школьную форму необходимо носить большую часть дня. Ткань школьной одежды должна быть воздухопроницаемой, чтобы дети чувствовали себя в ней комфортно. Поэтому обращайте внимание на ткань – она должна «дышать», то есть пропускать воздух к телу. Влагоотталкивающие свойства Школьная форма должна обладать свойствами, обеспечивающими комфорт ученика в течение долгих часов. Иногда капризное поведение учеников также является результатом «влажности», которую ткани удерживают из-за потоотделения.

Настоятельно рекомендуется выбирать форму, обладающую влагоотводящими свойствами, поскольку она впитывает пот, пропускает воздух и позволяет ученику оставаться «свежим» и жизнерадостным в течение длительного периода времени.

Устойчивость к пятнам

Пятна – очевидная вещь, когда речь заходит о школьной форме, потому что дети – и их игривое поведение – в течение дня неизбежно поставят парочку пятен на одежде. Поскольку ношение школьной формы – дело ежедневное, её устойчивость к пятнам – преимущество. Такую одежду легко стирать, а ткань долго не портится.

Цвет

Цветовая гамма школьной формы может быть разной для разных школ. Учащиеся представляют школу, когда они участвуют в конкурсах или мероприятиях, где они одеты в эту форму. Перед началом учебного года обязательно уточните у своего классного руководителя, какие цвета школьной формы нужны для этого учебного года.

Прочность

Вашему ребёнку каждый день необходимо носить школьную форму. Вот почему очень важно, чтобы эта одежда была изготовлена из прочной ткани и была устойчива к износу, а также к выцветанию после нескольких стирок. Поэтому часто в составе тканей вы можете увидеть полиэстер – он является одним из самых популярных материалов для пошива школьной формы. Даже после многочисленных стирок эта ткань сохранит свой первоначальный вид. Ещё одно универсальное сочетание материалов – хлопок и синтетика. Хлопок обеспечивает воздухопроницаемость, в то время как синтетика придаёт ткани прочность.

Размер

Размер – важный фактор, когда речь заходит о школьной форме в частности и одежде вообще. Во-первых, ваш школьник – даже если он только идёт в первый класс – уже не в том возрасте, чтобы у него была одежда на вырост. Ку́пите обувь на пару размеров больше – ребёнок будет падать, да и ещё и кривые ноги со временем получит (в большой обуви, не по размеру, крайне неудобно ходить, хотя почему-то этот очевидный факт многих родителей не смущает совершенно). Во-вторых, школьную форму стоит покупать буквально накануне нового учебного года. За лето ребёнок мог существенно подрасти, поэтому его рост, который вы помните, был ещё в начале лета, сейчас уже может отличаться на добрых несколько сантиметров.

Аксессуары

Даже если школьная форма (да и вообще одежда) идеально подходит вашему ребёнку по росту, она может банально на нём болтаться (например, ребёнок высокий, но худой). На такие случаи обязательно купите ремни, пояса или подтяжки.

Для девочек, конечно, также актуальны аксессуары для волос – особенно, если волосы длинные, пушистые и кудрявые. Чтобы ребёнок не мучился от лезущих во все стороны волос, придётся делать причёски каждый день. Мальчикам с роскошной шевелюрой, конечно, тоже может быть неудобно с такой копной ходить в школе, посещать уроки физкультуры или другие спортивные секции.

Фасон

Школьная форма прививает детям чувство принадлежности к своей школе, «уравнивает» возможности родителей покупать ту или иную вещь (согласитесь, со школьной формой остаётся меньше возможностей у многих вздорных детей издеваться над теми, у кого нет возможности одеваться в люксовых магазинах или носить всё то, что хочется), да и вообще «заставляет» выглядеть школьников опрятно и дисциплинирует.

Однако не всякая школьная форма – даже если она самых нейтральных цветов и формы – может нравиться вашему ребёнку. Если есть возможность, обязательно пройдитесь со своим ребёнком по нескольким магазинам, просто покажите несколько разных вариантов, а уж он пускай сам выберет, что больше нравится. Всё-таки ему в этом ходить по 6 и более часов в день, а не вам.

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