6 правил подготовки малыша к школе

Сделайте адаптация ребенка легкой и приятной.

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От того, насколько родители позаботились о подготовке малыша к школе, зависит его адаптация, физическое и моральное состояние. Важно обратить внимание не только (да и не столько) на покупку симпатичных ручек и тетрадей, а на умения и желания чада.

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Гигиена

Многие родители в начале школьных будней стакиваются с тем, что малыш начал сильнее болеть, то простужается, то получает отравление. Чтобы этот эффект был не так выражен, научите чадо элементарным правилам гигиены: мыть ручки после туалета и перед едой, чихать в локоть, не брать чужие кружки и расчески.

Забота о себе

Малыши, которые к первому классу не научились выполнять определенных действий, чувствуют себя неловко, часто становятся объектами насмешек. Как бы банально это не звучало, научите ребенка застегивать пуговицы, вытирать попу, определять время и завязывать шнурки, чтобы среди сверстников он чувствовал себя комфортно.

Правильное питание

Школа — это соблазн купить пышную булочку или жирную пиццу. Важно составить рацион чада так, чтобы он получал заряд витаминов и минералов. Это станет отличной поддержкой иммунитета в период простуд, поможет меньше чувствовать усталость, проще воспринимать информацию.

Правила общения

Оказавшись в школе, малыш может не знать, как выстраивать отношения с учителями и другими взрослыми. Родители должны объяснить, что это не тетя Оля, а Ольга Васильевна, она — не друг и не няня. Иногда малыши не понимают, почему должны обращаться ко взрослым в школе на «вы».

Личные границы

Ребенок должен понимать, что его тело неприкосновенно. Даже если речь не о сексуализированных касаниях: распустить волосы, погладить или обнять — все эти действия недопустимы, если малыш сам не выразил желания. Объясните, что о непрошенных прикосновениях обязательно нужно говорить маме. Особенно, если малышу говорят: «Только маме не говори!»

Положительные ассоциации

Пусть у малыша будет приятное восприятие первых школьных недель: друзья, увлекательные занятия, мама, встречающая после уроков, и веселая прогулка до дома.