Лучший сервис для будущих мам и малышей

Сервис «АльфаСтрахование — ОМС» для будущих мам и малышей «АльфаБеби» признан лучшим социальным проектом России в 2023 году. Программа включает индивидуальное сопровождение женщин на протяжении беременности и после родов на всех этапах оказания бесплатной медпомощи по полису ОМС. Это позволяет получить все предусмотренные обследования и консультации вовремя.

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Беременность по ОМС: чего хотят женщины

Многие женщины, узнав о беременности, не знают, какие именно медицинские услуги они могут получить бесплатно по полису ОМС: когда и каких специалистов важно и можно посетить, какие обследования пройти и т.д. После получения положительного теста на беременность первый шаг — прикрепление к женской консультации (ЖК) по месту жительства. Рекомендуемые сроки обращения в ЖК — 6-8 недель. Для оформления необходимо предъявить паспорт и полис ОМС.

Как правило, амбулаторный врач акушер-гинеколог, ведущий беременность, направляет женщину на все необходимые обследования и на прием к врачам-специалистам, если это необходимо. Спектр бесплатных медицинских услуг по ОМС для будущих мам и малышей расширяется с каждым годом. Только во время беременности женщине доступны более 40 обследований и более 7 приемов у врачей-специалистов. А после родов полагается регулярный мониторинг здоровья ребенка у педиатра и вакцинация по Национальному календарю прививок.

При нормальном течении беременности женщинам показано:

Не менее пяти раз посетить акушера-гинеколога;

Не менее двух раз — терапевта (первый осмотр не позднее 7-10 дней от первичного обращения в ЖК);

Не менее одного раза — стоматолога, офтальмолога (не позднее 14 дней после первичного обращения в ЖК);

Дважды за беременность сдать анализы на ВИЧ, сифилис, вирусные гепатиты, коагулограмму, биохимический анализ крови;

Не менее двух раз сдать общий анализ крови и не менее трех — общий анализ мочи;

Пройти два обязательных и очень важных скрининга с УЗИ на 11–13-й неделе и 19–21-й неделе, третий скрининг проводят по показаниям.

Скрининги во время беременности

Уже около 20 лет всем беременным в России проводят пренатальный скрининг — это бесплатный комплекс лабораторных и ультразвуковых исследований, который позволяет контролировать здоровье мамы и ребенка, выявлять возможные риски. Пренатальный скрининг состоит из двух обязательных этапов — их проходят все будущие мамы:

на 11–14 неделе — ультразвуковое исследование и некоторые биохимические параметры. Это позволяет определить возможные нарушения в развитии ребенка, а также хромосомные патологии.

на 19–21 неделе — это УЗИ, которое должно исключить врожденные пороки развития плода.

В ряде случаев на 23–24 неделе беременности проводится дополнительное УЗИ, во время которого можно определить, есть ли пороки сердца и некоторые другие отклонения в развитии ребенка.

Первое обследование в жизни малыша

Важнейшее обследование, которое позволяет выявить угрозы для здоровья ребенка сразу после рождения — неонатальный скрининг, или так называемый пяточный тест. Для его проведения у каждого доношенного ребенка берут кровь из пятки спустя три часа после кормления в течение первых полутора-двух суток его жизни, а у каждого недоношенного — на седьмые сутки жизни. Результаты теста готовы через 24 часа.

С начала 2023 года перечень заболеваний, на которые проверяют детей при рождении в рамках неонатального скрининга по ОМС, был расширен с 5 до 36. Теперь каждого новорожденного в России, помимо диагностики на патологии щитовидной железы, нарушения углеводного обмена и обмена аминокислот, избыток гормонов надпочечников и муковисцидоз, проверяют на такие наследственные болезни, как первичные иммунодефицитные состояния и спинально-мышечная атрофия (СМА). Неонатальный скрининг нужен для того, чтобы своевременно выявить заболевания и начать лечение до появления клинических симптомов.

Помимо этого, после родов мамы имеют право на ежемесячный осмотр ребенка у педиатра по полису ОМС, а также могут посетить всех нужных ребенку врачей при наличии показаний. Только в первый год жизни ребенок бывает на приеме у врача в среднем более 20 раз, а также проходит 15 видов обследований.

Сервис «АльфаБеби» окружает заботой будущих мам и малышей

83% женщин во время беременности и после рождения малыша нуждаются в помощи при взаимодействии с докторами и медучреждениями, показывают результаты опросов. Такую поддержку, а именно индивидуальное сопровождение, получают беременные и мамы с детьми в рамках сервиса «АльфаСтрахование — ОМС» — «АльфаБеби».

Сегодня компания сопровождает более 14 тыс. беременных, каждая из которых получила необходимую помощь с обследованиями и важными медицинскими процедурами в положенный срок, а 70% пациенток смогли попасть на прием к врачам с вопросами по ведению беременности.

Ирина Захарова,

руководитель дирекции клиентского сервиса «АльфаСтрахование — ОМС»:

«Сразу же после постановки будущей мамы на учет в женской консультации наши специалисты связываются с ней, объясняют, каких врачей и с какой периодичностью нужно посетить, записывают на диагностику, напоминают о запланированном приеме. Например, если беременную женщину беспокоят проблемы со здоровьем, а попасть на прием к профильному врачу или на обследования по каким-либо причинам не получается, то мы помогаем. Наиболее востребованная помощь — это запись на прием к стоматологу, кардиологу, аллергологу, окулисту, а также на УЗИ почек, вен нижних конечностей, щитовидной железы, сердца. За таким содействием к нам обращается каждая четвертая беременная женщина. После выписки из роддома мы информируем маму о необходимых осмотрах и помогаем ей с новорожденным ребенком своевременно попасть на прием по календарю профилактических обследований, берем на особый контроль дальнейшую педиатрическую помощь недоношенным детям».

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Рекламодатель: ООО "Альфастрахование–ОМС"