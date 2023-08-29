Самая необходимая канцелярия к школе

Самая необходимая канцелярия, которая понадобится младшекласснику
До первого сентября остается всего несколько дней, поэтому самое время закупить канцелярию к школе.
“Рамблер” разобрался, какие письменные принадлежности нужно купить для младшеклассников в первую очередь.
- Шариковые ручки, простые и цветные карандаши.
Младшеклассникам можно купить ручки с прорезиненным покрытием — она будет лучше лежать в руке и поможет сформировать почерк. Для детей можно выбрать цветные карандаши с мягким грифелем — они будут рисовать без сильного нажатия на них.
- Точилка и линейка.
Можно купить электрическую точилку, которая поможет заострить карандаши без особого труда. Для младшеклассников подойдут линейки с крупными делениями и цифрами. Нужно приобрести небольшие варианты на 15 или 20 сантиметров.
- Клей-карандаш и картон.
Младшеклассники часто выполняют аппликации на уроках, поэтому клей им обязательно пригодится. Для детского творчества подойдет стандартный картон. Можно еще приобрести самоклеющуюся бумагу, с ней ребенку будет удобнее работать.
- Ластик и пенал.
Можно купить целый набор ластиков, так как они довольно быстро заканчиваются. Пенал для младшеклассников лучше выбрать жесткий и большой, чтобы в него помещалась вся канцелярия.
Младшеклассникам подойдет обычный пластилин с набором инструментов для него: лопаточкой, стеками различного размера.
- Гуашь и акварель, стакан.
На уроках рисования дети не могут обойтись без красок. Можно купить базовый набор из восьми акварельных цветов и гуашь.
Стакан-непроливайку лучше брать двойной, так как воду в нем нужно будет менять реже, чем в одинарном.
- Альбом для рисования.
Лучше брать акварельный альбом, так как бумага в нем не испортится от воздействия воды.
- Счетные палочки.
В начальной школе дети только учатся считать, поэтому счетные палочки необходимы каждому младшекласснику.
- Тетради, обложки и ножницы.
Можно купить несколько тетрадей в клетку и линейку на 12 и 16 листов. Обложки помогут им защититься от пыли и грязи. Ножницы с прорезиненной ручкой пригодятся для аппликаций.