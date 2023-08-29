Самая необходимая канцелярия к школе

До первого сентября остается всего несколько дней, поэтому самое время закупить канцелярию к школе.

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“Рамблер” разобрался, какие письменные принадлежности нужно купить для младшеклассников в первую очередь.

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Шариковые ручки, простые и цветные карандаши.

Младшеклассникам можно купить ручки с прорезиненным покрытием — она будет лучше лежать в руке и поможет сформировать почерк. Для детей можно выбрать цветные карандаши с мягким грифелем — они будут рисовать без сильного нажатия на них.

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Точилка и линейка.

Можно купить электрическую точилку, которая поможет заострить карандаши без особого труда. Для младшеклассников подойдут линейки с крупными делениями и цифрами. Нужно приобрести небольшие варианты на 15 или 20 сантиметров.

Клей-карандаш и картон.

Младшеклассники часто выполняют аппликации на уроках, поэтому клей им обязательно пригодится. Для детского творчества подойдет стандартный картон. Можно еще приобрести самоклеющуюся бумагу, с ней ребенку будет удобнее работать.

Ластик и пенал.

Можно купить целый набор ластиков, так как они довольно быстро заканчиваются. Пенал для младшеклассников лучше выбрать жесткий и большой, чтобы в него помещалась вся канцелярия.

Младшеклассникам подойдет обычный пластилин с набором инструментов для него: лопаточкой, стеками различного размера.

Гуашь и акварель, стакан.

На уроках рисования дети не могут обойтись без красок. Можно купить базовый набор из восьми акварельных цветов и гуашь.

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Стакан-непроливайку лучше брать двойной, так как воду в нем нужно будет менять реже, чем в одинарном.

Альбом для рисования.

Лучше брать акварельный альбом, так как бумага в нем не испортится от воздействия воды.

Счетные палочки.

В начальной школе дети только учатся считать, поэтому счетные палочки необходимы каждому младшекласснику.

Тетради, обложки и ножницы.

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