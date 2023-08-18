Как подготовить первоклассника к школе

Начало обучения в школе кардинально меняет жизнь ребенка и может стать для него непростым испытанием. Советами о том, как подготовить будущего первоклассника к изменениям, поделилась детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова.

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По ее словам, готовить ребенка к школе надо за месяц до 1 сентября. Начать нужно с расписания: ранний подъем, водные процедуры и завтрак.

«Ребенку надо дать время адаптироваться к новым условиям. Например, если у него после детского сада осталась привычка спать днем, не нужно насильно заставлять резко от нее отказываться. Следует перенести сон на то время, когда школьник будет возвращаться домой, а после заменять тихие часы на спокойные, во время которых он сможет отдохнуть», – приводит слова специалиста «Вечерняя Москва».

Наумова рекомендует заранее несколько раз пройтись с ребенком до школы, чтобы он запомнил маршрут и увидел, где будет учиться.

В связи с тем, что такие перемены в жизни ребенка, как начало обучения в школе, сами-по себе являются стрессом, следует оградить его в этот момент от семейных конфликтов и дополнительных перемен, подчеркнула специалист.

По ее словам, ребенку будет интереснее учиться, если он сам будет готовиться к школе – можно позволить ему самостоятельно выбрать портфель, тетради и другие школьные принадлежности.

Надо иметь в виду, что в первый день школьник окажется в новом месте без родителей, поэтому лучше рассказать первокласснику о том, что будет происходить первого сентября, заранее.