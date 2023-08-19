Как составить вкусное и полезное меню для дошкольника

Составление правильного меню питания ребёнка — та ещё заморочка, особенно если родители сами привыкли есть всякие полуфабрикаты и лишать организм полезных продуктов типа овощей.

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Часто они ориентируются на свои вкусовые привычки, когда готовят еду ребёнку, но так поступать не стоит. Важно помнить, что во всём нужен баланс.

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Меню питания 3-летнего ребёнка: как его правильно составить

По словам диетолога и эндокринолога DocDeti Марии Герасимовой, при составлении сбалансированного рациона можно ориентироваться на 3 «кулачка», где «кулачок» — это условная порция пищи размером с, собственно, кулак вашего ребёнка.

Первый «кулачок» — овощи, фрукты и ягоды. Второй — макароны, крупы, хлеб и другие продукты со сложными углеводами. Третий — рыба, мясо, яйца, рыба и прочая пища, в которой много белка. Три «кулачка» составляют один приём пищи.

Важно, чтобы еда была разнообразной но, при этом, не настолько, чтобы родители прям-таки заморачивались. К примеру, рыбу советуют добавлять в меню 2 раза в неделю, растительный белок — раз в день.

Кстати, суп, о пользе которого в народе слагают легенды, на деле — необязательная часть рациона. Однако если вам удалось сделать из него идеально сбалансированное блюдо, в котором есть и овощи, и белки, и сложные углеводы, то, конечно же, ребёнку будет полезно скушать пару тарелочек. Но запихивать в малыша супы не нужно. Ориентируйтесь на его пожелания. Кто-то и салатики не любит, нельзя же насильно заставлять их есть.

Другие полезные советы

не добавляйте много сахара (любого вида и в любом виде — от рафинада до мёдов и сока), суточная норма для ребёнка составляет около 15–16 граммов;

кладите поменьше соли (её много в полуфабрикатах, снеках и так далее) — не больше 2 граммов в сутки;

тщательно мойте овощи, фрукты, ягоды, сухофрукты;

не давайте ребёнку грибы до 7 лет;

желательно давать детям запечённые, варёные или тушёные блюда, меньше жарить на масле.

Также имейте ввиду, что ребёнку можно наливать только пастеризованное молоко. Молочные продукты, соответственно, тоже должны быть из него.

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