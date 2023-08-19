3 возможные причины почему ребенок не хочет возвращаться в школу

Новый учебный год не всегда приносит положительные эмоции. Особенно, если ребенок уже успел перейти в среднюю или старшую школу. Иногда школьник может упереться и вообще отказаться идти на линейку в первый день.

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Конечно, дети не всегда охотно идут на контакт и делятся проблемами с родителями, а потому мы собрали основной топ причин, которые мешают ребенку начать учебный год спокойно.

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Жесткий контроль дома

Школьник без энтузиазма встречает новый учебный год… из-за вас. Да, такое вполне возможно, хоть вам и казалось, что вы делаете все для поддержания отличной успеваемости. Однако именно жесткий контроль над выполнением заданий и гонка за оценками заставляют ребенка избегать неприятной ситуации в принципе. Часто ли в вашей семье происходят конфликты на почве неудовлетворительных результатов? Если вы ответили положительно, стоит начать с переоценки собственного подхода. Пока ваш школьник не увидит, что вы готовы принять его даже без отличных оценок, он не будет стремиться посещать занятия, лишь бы избежать конфликта с вами.

Конфликт с учителем

Еще одна возможная проблема — конфликт с учителями. Чаще всего подобное происходит в средней школе, где учителей уже много и ребенку приходится находить общий язык сразу с несколькими взрослыми. Правда, это не всегда выходит, и нередко ребенок вообще не виноват в этой ситуации. Некоторые преподаватели испытывают личную неприязнь к своим ученикам, намеренно занижая оценки и всячески унижая достоинство ребенка. Поговорите откровенно с ребенком и выясните, как складываются у него отношения с учителями, возможно, вы узнаете много новых неприятных подробностей, о которых даже не подозревали.

Конфликт с одноклассниками