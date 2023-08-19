Блогер рассказала о запрещенных в Испании именах для детей

«Нельзя совмещать в имени несколько слов. Если даются два простых имени, они должны быть соединены дефисом и оба должны быть написаны с заглавной буквы. Пример — нельзя называть девочку Мария дель Мар Ана Исабель, поскольку это два составных имени, а можно называть Мария дель Мар или Ана Исабель. Нельзя давать детям имена с двойным значением при сочетании имени и фамилии. В качестве примера можно привести имена Долорес Фуэртес (в переводе "сильные боли")», — объяснила она.