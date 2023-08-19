Какую ответственность могут понести родители за детские травмы

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Согласно семейному законодательству, они не имеют права причинять вред физическому и психическому здоровью ребенка. Об этом говорится в СК РФ Статья 65 "Осуществление родительских прав". За несоблюдение этих правил в некоторых случаях родителям грозит уголовная ответственность.

© Российская Газета

За какие нарушения в уходе за детьми папы и мамы могут оказаться в тюрьме, "Российской газете" рассказала адвокат Виктория Данильченко:

Видео дня

- Родители, заботясь о здоровье ребенка, обязаны обращаться в лечебное учреждение в случае необходимости.

Например, если малыш получил травмы, родитель сопровождает его до больницы и заключает договор на оказание медицинской помощи несовершеннолетнему. Также он описывает врачу жалобы ребенка, сообщает о своих наблюдениях и выполняемых действиях до приема. После получает и выполняет рекомендации доктора, в том числе ведет малыша на повторный прием.

К сожалению, не всегда родители действуют разумно и предусмотрительно.

Так как они являются законными представителями детей до достижения ими 15 лет, именно родители принимают решение об оказании детям медицинской помощи.

В связи с чем, иногда встречаются случаи, когда родители несовершеннолетнего до 15 лет сначала обращаются, а затем отказываются от помощи врачей. В данном случае закон говорит о том, что отказ возможен, но за рядом исключений.

Также в документе сказано, что при отказе одного из родителей от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни ребенка, медицинская организация имеет право обратиться в суд. Отметим, что подать жалобу может любой человек, который увидел неправомерные действия со стороны родителей. Такое заявление подается в порядке, предусмотренном КАС РФ.

Бывают и другие случаи. Например, когда родители безразлично относятся к жалобам детей на боль, либо занимаются самолечением, либо понимают всю серьезность ситуации, но не обращаются за помощью из-за боязни, что детей отберут.

Во всех этих случаях получается, что родители не обращаются за помощью в медицинское учреждение, что, к несчастью, может привести к смерти детей.

Согласно судебной практике, подобные действия родителей квалифицируются в зависимости от всех обстоятельств дела.

Так, родители могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст.125 УК РФ "Оставление в опасности" - лишение свободы на срок до одного года. По ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" - лишение свободы на срок до двух лет.