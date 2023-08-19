Как помочь ребенку пережить развод родителей

На днях Родион Газманов поделился с журналистами, как в своё время пережил развод родителей. По словам исполнителя «Люси», это решение стало для него настоящим потрясением, оправиться от которого он сумел не сразу.

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Некоторые даже подозревают, что из-за детской травмы наследник громкой фамилии до сих пор сам тянет с женитьбой и отцовством.

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Так или иначе, но развод родителей – серьёзный удар для любого ребёнка, способный испортить не только психику, но и взрослую жизнь.

Рухнувший мир

Олег Газманов ушёл из семьи, когда Родиону было 12 лет. Причиной стал роман с Мариной Мавроди, на которой звезда эстрады спустя время и женился.

По словам Родиона, родители не стали объяснять ему причину расставания.

«Особых объяснений со стороны отца не было. Мне просто сказали, что они разводятся», – вспоминает Родион.

Но расставание родителей стало для него настоящей трагедией.

«Это была трагедия. Естественно, для ребёнка разрушение семьи – это разрушение фундамента его мировоззрения. Мне кажется, нет таких детей, которые восприняли бы развод своих родителей легко», – поделился он.

По словам Родиона, в случившейся катастрофе он винил себя.

«Наивно думал, что если буду хорошо учиться, папа останется в семье и всё будет, как прежде», – вспоминал он.

По словам психологов, это самая распространённая реакция ребёнка на развод родителей. Маленький человечек начинает думать, что папа с мамой разошлись потому, что он плохо себя вёл, был недостаточно послушным и т.д. На этом занижается самооценка, прививается чувство вины, появляются комплексы.Поэтому взрослым обязательно надо объяснить ребёнку, что произошло.

Разумеется, вдаваться в подробности разногласий и причин развода не стоит. Ребёнку незачем знать, что папа полюбил другую женщину, мало зарабатывает, бесит маму и т.д. Подобные подробности только ещё больше травмируют ребёнка.Достаточно объяснить, что папа с мамой расстаются потому, что у них не сложились отношения. Главное – подчеркнуть, что к самому ребёнку это не имеет никакого отношения. Они оба его по-прежнему любят и никогда не оставят.

«Родители Родиона, которые не стали вдаваться в объяснения, а просто поставили сына перед фактом, совершили ошибку, – считает психолог Игорь Нефёдов. – Позиция, которой придерживаются многие взрослые – «вот вырастет и сам всё поймёт», – глубоко ошибочная. Ребёнку обязательно нужны объяснения, что произошло между родителями».

И уж, конечно, совсем недопустимо, когда папа просто перестаёт приходить домой, без каких-либо объяснений с ребёнком. А мама лишь объявляет, что он теперь будет жить отдельно.

«Эта неопределённость только усиливает у ребёнка чувство тревожности, и без того вызванное уходом папы, – предупреждает психолог, – а это прямой путь к многочисленным психологическим проблемам. Чем меньше в этой ситуации будет неясного, чем больше определённости, тем проще будет ребёнку адаптироваться».

Знаешь?

До 2 – 3 лет дети легче всего переносят развод. С 4 до 6 – 7 лет он обычно становится сильной психологической травмой. Именно в этом возрасте дети начинают обвинять в разводе родителей себя. С 6 до 11 лет развод родителей часто вызывает злость и агрессию, ощущение брошенности, сильнейшую обиду.

Подростки реагируют на развод по-разному. Более сосредоточенные на построении отношений воспринимают это менее болезненно. Для других это становится мощным потрясением, которое усугубит подростковый кризис.Переживая развод, ребёнок может стать плаксивым, гиперчувствительным, неуправляемым, начать плохо учиться, впасть в депрессию. Возможны психосоматические проявления – дерматиты, аллергии, частые болезни.

Самое опасное, если ребёнок не проявляет никаких эмоций. Значит, он загнал переживания вглубь, и это может иметь очень печальные последствия. Папино время Надо чётко сказать, что папа теперь будет жить в другом месте, но всё равно будет приходить к ребёнку и приглашать его к себе. Определить конкретные дни, когда папа будет гарантированно встречаться с сыном или дочкой.

Но, разумеется, нужно не ограничиваться общением только в эти дни. Оптимально, если папа сохраняет за собой часть обязанностей. Например, водить ребёнка на тренировку или на танцы, ходить с ним в бассейн, помогать с математикой и т.д. И даже если, живя в семье, папа не сильно утруждал себя этими обязанностями, после ухода из семьи ему всё-таки стоит взять что-то из них на себя.

При этом встречи с отцом должны быть регулярными. Если вдруг запланированная встреча срыва ется, нужно обязательно предупредить ребёнка заранее.

И, конечно, папа не должен воспринимать встречи с ребёнком, как повинность.

«Натужные свидания, надрывные объяснения, напряжение, страхи – всё это ребенок очень быстро улавливает, понимает, что что-то не так, и начинает страдать», – предупреждает психолог.

Главное, по словам специалиста, – помнить, что когда люди расстаются, они расстаются как мужчина и женщина, а не как отец и мать. И выстраивать отношения в новых условиях надо так, чтобы оба родителя участвовали в воспитании ребёнка.

Понятно, что сделать это порой очень сложно. Многие разводятся, когда уже видеть не могут друг друга. И это нежелание сохраняют и в дальнейшем, а потому не поддерживают отношений. Многие мамы вообще не дают бывшим мужьям видеться с детьми. Одни от обиды, другие – рассчитывая таким образом сподвигнуть бывшего благоверного вернуться в семью, третьи – чтобы уколоть побольнее.

«Этого нельзя делать ни в коем случае, – предупреждает Игорь Нефёдов. – Лишая ребёнка эмоциональной близости с отцом, мама фактически обкрадывает его, усугубляет стресс от развода. Ребёнок начинает думать, что папа бросил его за то, что он плохой. У него занижается самооценка, появляются комплексы, чувство вины».

Третий лишний

Ни в коем случае нельзя скрывать от ребёнка папину новую женитьбу и рождение у него других детей. Но сообщить об этом нужно очень деликатно. И главная мысль, которую при этом надо донести до ребёнка, – что папа так же продолжает его любить и на его отношении к сыну или дочери это не скажется.

Как бы ни было сложно в первое время после появления на свет малыша, папе обязательно нужно демонстрировать своё внимание к старшему ребёнку. Навещать его, приглашать в гости к себе, звонить, если не удаётся увидеться.

Если ребёнок не будет чувствовать себя обделённым папиной любовью и вниманием, ему будет легче принять своих новых родственников. И в будущем сводные братья и сёстры могут стать действительно близкими людьми…

Тот же Родион Газманов признался, что спокойно воспринял рождение сестры в новой семье папы.

Очень важно, чтобы мама не демонстрировала неудовольствие по поводу общения ребёнка с семьёй отца.

«Конечно, некоторых женщин может ранить вид довольного ребёнка, который только что общался со второй семьёй отца. Возникает ревность, и фразы вроде «ну и живи с ними!» вырываются сами собой. Если вы эти запретные слова произнесли (хотя лучше приложить максимум усилий, чтобы удержаться), объясните ребёнку, что сказали это сгоряча, потому что переживаете. И ни в коем случае не формируйте у него комплекс вины», – советует психолог.

Если на горизонте маленького человека появляется будущий отчим, то маме надо объяснить, что с папой не сложились отношения (при этом ни в коем случае его не обвинять), и теперь она полюбила другого человека, который любит её, и они хотят жить вместе. При этом о ребёнке они всегда будут заботиться и вдобавок он сможет всегда общаться с отцом.

И как бы хорошо ни складывались отношения с отчимом, вычёркивать из жизни ребёнка родного отца ни в коем случае не стоит.

И тут уже от папы потребуется немало мудрости, чтобы не давать волю своей ревности. Не секрет, что бывшие мужья, даже если развод был и по их инициативе, тоже без энтузиазма относятся к появлению нового спутника жизни у экс-супруги. Некоторые из-за этого даже прекращают общение с детьми. И то, и другое свидетельствует об инфантилизме.