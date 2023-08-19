Как подготовить иммунитет ребенка к школе

До 1 сентября остается меньше двух недель. Значит, самое время позаботиться о вакцинации ребенка перед школой. Какие прививки он должен получить и как это сделать без риска осложнений, телеканал «МИР 24» спросил доктора медицинских наук, заместителя главного врача ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УД президента РФ по медицинской части, главного внештатного педиатра УДП РФ Андрея Степанова.

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Какие прививки не зависят от возраста ребенка? Какой укол необходимо сделать каждому, кто пойдет в школу?

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- Если говорить о необходимых уколах для тех, кто пойдет в школу, то мы придумали вакцины и слава богу, что имеем возможность их применить. Есть понятие об управляемых инфекциях, начиная с туберкулеза. По крайней мере, молниеносные формы или туберкулез костей, головного мозга сегодня встречаются достаточно редко благодаря тому, что мы стали применять вакцину БЦЖ. Это же относится к победе над штыковой инфекцией столбняком, это относится к дифтерии. Истории о том, как доктор погиб, спасая ребенка, заболевшего дифтерией, описанные у Булгакова, остались в прошлом.

На сегодняшний день из-за того, что к нам прибывает много мигрантов, не соблюдаются вакцинальные сроки, мы, к сожалению, снова встречаемся фактически с такими же формами заболеваний. Поэтому ребенок, когда идет в первый класс, должен быть привит по национальному календарю, а желательно еще и сверху. К этому моменту ребенок должен быть привит от туберкулеза, от дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной инфекции, кори, паротита, краснухи, гепатита В, гепатита А, и в идеале еще против менингококковой и ротовирусной инфекции.

Это о том ребенке, который идет в первый класс, а есть ли такие прививки, которые надо делать каждый год?

- Это в первую очередь грипп, потому что он достаточно тяжело протекает сегодня. Если мы говорим о ковидной инфекции, то в настоящих рекомендациях указаны только группы населения, которые подвержены риску заражения: медики, учителя.

Помню из детства, как нам делали реакцию Манту. Если она оказывается положительной, то родителям можно начинать паниковать?

- Если ребенок привит вакциной БЦЖ, у него должна быть положительная реакция. Это говорит о знакомстве организма с туберкулезом. Только она должна быть в определенных границах. Если ребенок не привит от туберкулеза и у него положительная реакция, это уже повод для того, чтобы обратиться ко врачу для трактовки.

Для детей после пяти лет есть возможность проводить туберкулин-диагностику, в том числе при помощи Диаскин теста. Если реакция Манту измеряется в миллиметрах, то Диаскин тест оценивается как да или нет, есть туберкулезная инфекция или нет.

Оценивая нынешнюю эпидситуацию, я бы сказал, что сейчас особенно актуальна еще и вакцинация от кори?

- Я даже не назову ту инфекцию, против которой существует прививка в нашем календаре и которую можно было бы пропустить. Корь протекает достаточно тяжело. Но и дифтерия протекает тяжело, коклюш вообще характерен тем, что ребенок кашляет, мы ему не можем помочь, особенно это страшно для детей, страдающих хроническими заболеваниями.

К сожалению, среди родителей бытует мнение, что, если у ребенка есть хроническое заболевание, то его нельзя прививать. На этом построено очень много медотводов от вакцинации. Когда из-за заболевания, по сути дела, не имеющего никакого отношения к общему здоровью ребенка, например, из-за плоскостопия, ребенку длительно продлевают медотвод, потому что боятся навредить. Наоборот, больному ребенку обязательно нужно проводить вакцинопрофилактику именно потому, что заболевание, если оно разовьется, для него будет протекать гораздо тяжелее, чем для его здорового сверстника.

От ваших коллег-медиков регулярно слышим и то, что вакцинация – удар по иммунитету.

- Думаю, что это не совсем верная трактовка. Я надеюсь, что мои коллеги, которые действительно погружены в проблему, не называют вакцинацию именно ударом по иммунитету. Здесь важно, чтобы, во-первых, мы проводили вакцинацию обследованному ребенку. Была масса ложных публикаций, которые на сегодняшний день полностью дезавуированы. Например, о том, что от вакцинации от кори, паротита и краснухи развивается аутизм. Связи никакой не было и нет, это не доказано. Однако какие-то виды эха мы еще слышим с тех давних пор, когда эти ложные статьи были опубликованы.

Или прививка делается ребенку в три месяца, когда он еще не был обследован, мы полностью не убедились, что он здоров, а после проявляется какая-то неврологическая патология. Но не из-за вакцины. В медицине есть понятие, что «после этого» не значит, что «вследствие этого».

Главный вопрос, который возникает у родителей, когда начинаешь разговаривать о вакцинации, – насколько безопасны те препараты, которыми вакцинируют детей. Это как-то можно проверить?

- У нас нет ни одного препарата, который не был бы проверен сначала на лабораторной фазе, потом в ходе клинических исследований. Ни у кого нет желания навредить ребенку, и ни у кого нет желания экспериментировать именно на вашем ребенке. Мы проверяем эти препараты, но все организмы индивидуальные, и могут по-разному отреагировать на прием любого лекарства. Бывают и непредвиденные реакции. Но, если мы берем человечество в целом, то мы смогли победить много заболеваний. Например, мы уже были близки к победе над полиомиелитом, но наступили перестройки в обществе, и этот процесс остановился, и мы видим вновь случаи дикого полиомиелита, особенно привозные случаи. Мы были уже на грани победы, как над черной оспой.

Получается, если организм ребенка дал непредвиденную реакцию на вакцинацию, то не надо сразу отказываться от всех прививок, а нужно пройти обследования и понять, что произошло?

- Вы совершенно правы. В первую очередь, с этим должен разбираться врач, а не родители сами приходить к каким-то умозаключениям на основе данных из интернета.

Существуют ли какие-то правила подготовки ребенка к вакцинации?