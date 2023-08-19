Психолог: возвращение в школу вызывает у детей страх

Возвращение после каникул на учебу вызывает у некоторых школьников страх и беспокойство. Как помочь ребенку справиться с тревогой, рассказал детский психолог из клиники Мейо (США) Стивен Уайтсайд.

«Некоторые школьники не горят желанием снова отправляться на учебу, поскольку начало учебного года вызывает у них страх и беспокойство. Объясните ребенку, что совершенно нормально нервничать и волноваться из-за перемен, связанных с возвращением в школу», — приводит слова психолога издание « Ридус ».

Уайтсайд советует, в первую очередь, самим родителям оставаться спокойными и терпеливыми. Также необходимо заранее наладить распорядок дня ребенка. Когда дети хорошо спят, едят, занимаются физической активностью и мало времени проводят перед экраном, они чувствуют себя гораздо лучше. В некоторых случаях психолог рекомендует родителям вместе с детьми составить план возвращения в школу, а также вместе сделать что-то для подготовки к новому учебному году.