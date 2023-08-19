Сколько стоит собрать ребенка в школу

С середины августа традиционно увеличивается спрос на одежду и обувь, а также канцтовары для детей. Ожидается, что в этом году дороже родителям обойдется покупка канцтоваров и цветов. Приценился корреспондент «МИР 24» Алексей Жидких.

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Как подготовить ребенка к школе и не разориться – этот вопрос сейчас беспокоит многих родителей. И большинство знают, главное правило: не накупить лишнего.

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«Для начала мы написали список, что нам нужно, поскольку в голове держать столько информации сложно», – сказала Анастасия Беспалова.

Самый обширный список для первоклашек, им нужно все покупать «с нуля». Одеть и обуть ребенка – с этого начинают шопинг большинство родителей. Единого стандарта школьной формы в России нет. Школы рекомендуют только общий стиль, чаще всего темный низ, светлый верх. Лучше выбирать вещи, которые можно комбинировать между собой.

«Школа обязала приобрести определенный вид формы. Мы не можем, учитывая стоимость, купить три-четыре комплекта одежды растущему ребенку. Под сарафан мы приобрели футболки, блузки, кофточки», – отметила Анна Шатилова.

Зависимость от импортной продукции остается: по школьной одежде сейчас только четверть товаров отечественного производства, по канцелярии чуть больше. Зарубежные товары – это в основном продукция из Китая, около 67% импорта. Цены, как утверждают в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, выросли по сравнению с прошлым годом на 7-8%.

Средняя цена школьной формы для девочки, по данным Росстата, – 8700 рублей. Мальчика одеть чуть дешевле – 6900. Три пары обуви: для улицы, а также сменка и кроссовки для занятий физкультурой – 5700 рублей. Чтобы груз знаний был легче, нужен прочный удобный рюкзак, такой обойдется минимум в 2,5 тысячи. Канцелярия эконом-класса – около полутора тысяч. Минимальный чек, по данным оператора фискальных данных, 13400 рублей.