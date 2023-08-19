Нужно ли покупать ребенку компьютер: за и против
В век активного развития высоких технологий перед родителями неминуемо встает вопрос: насколько рано нужно обеспечить ребенка современным компьютером и смартфоном. Многие считают, что играющие в компьютерные игры дети глупеют и становятся более капризными.
Женский журнал kleo.ru разбирался, покупать ли ребенку компьютер и в каком возрасте.
Идти в ногу со временем
Конечно, сложно спорить с тем, что чем раньше ребенок получит компьютер, тем быстрее он его освоит и будет «в теме». Конечно, когда трехлетний малыш проводит все время, уткнувшись в монитор, вред здоровью может быть весьма серьезный. С другой стороны, если ребенок до школы не освоит компьютер, он почти наверняка будет белой вороной среди одноклассников.
Что думают ученые
Для многих родителей станет сюрпризом, что по мнению ряда экспертов, компьютерные игры не приводят к снижению умственных способностей ребенка. Напротив, даже учителя отмечают, что игроманы обладают более высоким уровнем концентрации, хорошей памятью и моторикой. Разумеется, в любом вопросе важна мера. Наследник не должен проводить все время в игре. Как минимум, это негативно влияет на зрение.
Вред от компьютера
Очевидно, что в первую очередь, как было сказано выше, страдают глаза. Существует даже отдельный «компьютерный зрительный синдром» – это расстройство, когда у человека краснеют глаза, тяжелеют веки и наблюдается расфокусировка внимания. Кроме того, постоянное нахождение за компьютером негативно влияет на осанку человека. Возможно искривление позвоночника и появление хронических болей в шее.
Также психологи отмечают, что представители так называемого «компьютерного поколения» менее устойчивы с эмоциональной точки зрения, более капризны и безответственны.
Выводы: покупать или нет компьютер
Несмотря на все аргументы против, ребенок должен жить в условиях, которые соответствуют его времени. До школы малыш точно должен освоить компьютер. Главное в этом вопросе – чувство меры. Родители должны строго следить за своим чадом, ограничивать его по времени нахождения за компьютером, а также отслеживать контент, который он изучает. Также важно следить за физическим состоянием ребенка. Для того чтобы не испортить осанку и глаза, нужно вести активный образ жизни, заниматься спортом и употреблять здоровую пищу.