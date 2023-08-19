Как приучить детей к полезной еде

Питание детей является большой головной болью большинства мамочек. С ребенком бывает сложно договориться, отказать любимому чаду во вкусняшке иногда совсем непосильная задача. Однако если грамотно подойти к этому вопросу, проблем с переводом ребенка на здоровое питание не будет. Тем более, что полезная пища часто бывает очень вкусной.

© Unsplash

Как приучить ребенка к полезной еде, разбирался женский журнал kleo.ru.

Видео дня

Говорите о здоровом питании

Ребенку очень важно познавать окружающий мир и себя. Если наглядно объяснить, как то или иное блюдо влияет на организм, малышу можно привить тягу к полезным продуктам. Ожирение внутренних органов, быстрая утомляемость, плохая кожа и жидкие волосы – это точно не то, что ребенок хочет получить во взрослой жизни. В этом вопросе могут помочь специализированные детские книжки с иллюстрациями.

Откажитесь от негатива

Как известно, негативные эмоции неминуемо ведут к раздражению и плохому самочувствию. Если отучать ребенка от сладкого страшилками наподобие: «попа слипнется», «станешь толстой и некрасивой», то добиться хорошего результата будет сложно. Совсем иначе звучит: «скушаешь яблочко, и щечки будут розовенькие», «творог поможет укрепить ногти и сделает твою шевелюру густой».

Собственный пример

Разумеется, если вы будете запрещать ребенку есть сладкое, а сами каждый вечер уплетать за обе щики торты, из этого ничего не получится. Учитель, который сам не способен выполнять собственные правила, никогда не станет авторитетом. Если вся семья придерживается здорового питания, ребенок впитает такой же подход к жизни.

Общие правила для всех

Также важно обсудить рацион вашего ребенка с родственниками. Щедрая на пирожки и конфетки бабуля может испортить систему, которая выстраивалась месяцами. Конечно, если родные редко проводят время с ребенком, не стоит запрещать им немного побаловать малыша. Однако, если бабушки и дедушки регулярно сидят с вашим чадом, аккуратно объясните им, какие продукты употреблять запрещено.

Вкусные аналоги

Бытует заблуждение, что самая вкусная пища – это что-то неполезное. Конечно, вряд ли кто-нибудь откажется от ароматной жареной картошечки с грибами или бабушкиного пирога. Однако неполезные продукты всегда можно заменить на вкусные и качественные аналоги. Например, вместо конфеты можно порадовать малыша желе. Не стоит покупать ребенку мороженое, намного лучше приобрести вкусный йогурт с ванильным ароматом. Вредную газировку можно заменить полезным и вкусным домашним морсом или киселем.

Приучайте детей к приготовлению пищи