Невролог назвала опасные последствия переучивания левшей

Левшами считаются люди, у которых левые рука и нога доминируют над правыми. На самом же деле явление является более глубоким и объясняется особенностями работы головного мозга. Почему не стоит переучивать левшу и чем это опасно, "Аргументам и Фактам" рассказала невролог Татьяна Насонова.

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Как объяснила специалист, если ребенок начинает в большей степени использовать левую руку, значит, соответствующие команды ему дает головной мозг. Переучивание в данном случае может осложнить процесс адаптации к школе, спровоцировать повышенную утомляемость, тревожность и снижение работоспособности.

"И пытаться его переучивать не следует потому, что на это действие уйдет много времени и полезной энергии, которая должна была быть использована более рационально. Например, лучше все эти силы направить на освоение ребенком новых навыков, соответствующих его возрасту", – отмечает врач.

Она также обратила внимание, что на сегодняшний день для левшей имеется ассортимент товаров для письма, специальные прописи, клавиатура для компьютера и другие аксессуары.

"Это раньше весь мир был приспособлен исключительно для правшей. Но сегодня все меняется", – заключила она.