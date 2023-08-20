Эксперты объяснили, как выбрать правильный рюкзак для школьника

Они утверждают, что основные критерии выбора этого предмета указаны в техническом регламенте таможенного союза 007/2011"О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков".

© СОВА

Так, согласно ему, важным критерием для выбора является вес рюкзака – он должен быть не более 700 граммов, а для старшеклассников – не более килограмма.

Ширина лямок влияет на распределение веса и общее удобство ношения. Так, на плече она должна быть не менее 3,5–4 см, а ниже – не меньше 2–2,5 см. Общая длина лямки должна равняться 60–70 см. Важно, из какого материала сделана лямки - они полностью или их подкладка должны быть вентилируемыми. Кроме того, они должны быть прочно закреплены и регулироваться по длине.

У идеального рюкзака, по мнению экспертов, должна быть определенная жесткость – он должен держать форму, максимально прилегать к спине учащегося и равномерно распределять вес на плечи, талию и бедра. Для начинающего школьника стоит выбрать рюкзак с ортопедической спинкой.

Кроме того, у рюкзака обязательно должна быть маркировка, на которой указано, для какого возраста рассчитано конкретное изделие.

Школьный рюкзак должен быть достаточно вместительным, иметь два отделения с карманами и кармашки для ручек и мелочей.

Эксперт считает особенно важным соответствие размеров рюкзака и параметров конкретного школьника, который будет его носить. Не рекомендуется покупать рюкзак "на вырост" - его будет неудобно и тяжело носить за счет неправильного распределения веса.

Так, согласно регламенту, высота задней стенки рюкзака должна быть в переделах 30–36 см, высота передней стенки от 22 до 26 см, ширина – от 6 до 10 см.