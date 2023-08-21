Психолог раскрыла причины детской наглости

Ребенок в дошкольном возрасте начинает приобретать понимание личных и социально-культурных границ, но при недостатке внимания со стороны родителей дети могут вести себя нагло и неподобающе в общественных местах, предупредила младший научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Ольга Саломатова. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что родители должны объяснять ребенку социальные правила и ограничения, а также сами соблюдать их, чтобы подавать положительный пример.

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"Детское хамство и детская наглость — это всегда «звоночек» о проблемах в детско-родительских отношениях: неправильно выстроенных границах, недостатке родительского внимания и поддержки", — уточнила психолог.

По словам специалиста, до семи-восьми лет дети в силу развития не могут специально нарушать общественные нормы. Саломатова пояснила, что в таких ситуациях ребенком чаще всего руководит желание привлечь внимание родителей. Кроме того, порой дети могут вести себя неподобающе в общественном понимании, попав в новое для них место, нормы которого для них не знакомы, заключила психолог.