4 фразы родителей, которые бесят учителей
Родители могут невероятно раздражающим фактором, причем не только в родительском чате, но и в глазах учителя, которому приходится иметь дело с мами и папами ежедневно. Мы собрали топ фраз, которыми можно выбесить даже самого спокойного и уравновешенного учителя.
«Я после уроков подойду? Надо встретиться»
Категоричные заявления, которые некоторые родители любят заворачивать в форму вопроса, хотя сами уже все решили. Не стоит думать, что список дел учителя ограничивается уроками и общением с родителями — преподавателю всегда есть чем заняться, а потому всегда необходимо сначала выяснить, когда учитель сможет уделить некоторое время конкретно вам, но заявляться в кабинет, когда удобно родителю — грубейшее неуважение.
«Почему не читаете мои сообщения?»
По признаю учителей, худшее, что могло с ними случиться — добавление в чат с родителями, особенно если речь идет о классном руководителе, от которого мамы и папы просто не отстанут и начнут добавлять в список контактов и здесь уже начинаются личные сообщения по поводу и без. На последние, если не несут смысловой нагрузки, учитель вообще не обязан отвечать.
«Как Сережа написал работу?»
И снова индивидуальные вопросы. Подобные вопросы крайне неуместны в личных сообщениях. Просто представьте, сколько человек в классе и сколько классов у преподавателя. Отвечать каждому по запросу просто невозможно. Да и учитель не обязан отчитываться за каждую контрольную работу. Дождитесь, когда учитель объявит оценки всему классу или же проверьте дневник, не бегите впереди паровоза и не бесите учителя.
«Из-за вашего подхода придется нанимать репетитора»
Неуспеваемость ребенка не всегда связана с учителем и его методикой обучения. Последнее, что может сделать родитель — обвинить учителя в необходимости поиска этим же родителем репетитора. Сегодня у ребенка есть множество способов подтянуть знания и без участия репетитора, конечно, если речь не идет о проблемах ментального характера. В любом случае, методика учителя всегда проходит проверку и не может быть прямой причиной, из-за чего вам приходится тратить дополнительные средства на образование ребенка.