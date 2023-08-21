4 фразы родителей, которые бесят учителей

Родители могут невероятно раздражающим фактором, причем не только в родительском чате, но и в глазах учителя, которому приходится иметь дело с мами и папами ежедневно. Мы собрали топ фраз, которыми можно выбесить даже самого спокойного и уравновешенного учителя.

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«Я после уроков подойду? Надо встретиться»

Категоричные заявления, которые некоторые родители любят заворачивать в форму вопроса, хотя сами уже все решили. Не стоит думать, что список дел учителя ограничивается уроками и общением с родителями — преподавателю всегда есть чем заняться, а потому всегда необходимо сначала выяснить, когда учитель сможет уделить некоторое время конкретно вам, но заявляться в кабинет, когда удобно родителю — грубейшее неуважение.

«Почему не читаете мои сообщения?»

По признаю учителей, худшее, что могло с ними случиться — добавление в чат с родителями, особенно если речь идет о классном руководителе, от которого мамы и папы просто не отстанут и начнут добавлять в список контактов и здесь уже начинаются личные сообщения по поводу и без. На последние, если не несут смысловой нагрузки, учитель вообще не обязан отвечать.

«Как Сережа написал работу?»

И снова индивидуальные вопросы. Подобные вопросы крайне неуместны в личных сообщениях. Просто представьте, сколько человек в классе и сколько классов у преподавателя. Отвечать каждому по запросу просто невозможно. Да и учитель не обязан отчитываться за каждую контрольную работу. Дождитесь, когда учитель объявит оценки всему классу или же проверьте дневник, не бегите впереди паровоза и не бесите учителя.

«Из-за вашего подхода придется нанимать репетитора»