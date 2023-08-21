Тетрадки отложим, купим их позже: как сэкономить к началу учебного года

14 августа аналитики подсчитали, что на сборы детей в школу родителям придется потратить не меньше 10 000 рублей. «Вечерняя Москва» узнала, на чем можно сэкономить.

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В 10 тысяч можно уложиться, если собрать базовый набор: пенал (около 300 рублей), дневник (около 200 рублей), набор карандашей и ручек (около 500 рублей), тетради (около 300 рублей), школьная форма (около 6000 рублей) и туфли (около 2500 рублей).

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Однако если чуть выйти за рамки этого списка и добавить в него более широкий набор канцелярии, а также рюкзак и спортивную форму, то расходы могут перевалить за 20 тысяч рублей.

— Советую попробовать сэкономить на покупке школьной формы. Это самая большая статья расходов. Если у вас единый стандарт в учебном заведении, то закажите всем классом — оптом будет гораздо дешевле. Покупать более дешевую форму на рынках не советую — некачественный материал может негативно отразиться на здоровье и продолжительности ношения формы. Еще один вариант — заказать каждую позицию на сезонной распродаже и самому собрать комплект, — рассказала завуч по внеклассной работе Ольга Конькова.

Также можно сэкономить на покупке канцелярии — в начале сентября книжные магазины проводят распродажи, отмечает эксперт:

— Не пытайтесь купить все и сразу. Ручки чуть меньше, чем через месяц, будут стоить 30–40 рублей вместо 60–80 рублей, комплект тетрадей — около 150 руб лей, а набор обложек — примерно 200 рублей. Вот тогда можно будет взять их с запасом. Канцелярия в наборе стоит дешевле.

На обуви и рюкзаке экономить не стоит — важно, чтобы ребенку было комфортно носить их.

— Обувь и рюкзак можно присмотреть на «Авито» — многие отдают новые вещи по стоимости в два раза ниже, чем в магазине, — добавила Ольга Конькова.

Часто магазины проводят акции: при покупке трех вещей предлагают одну в подарок. Прежде чем отправиться туда, внимательно ознакомьтесь с предложениями.

Как сэкономить к началу учебного года

Александр Цапликов, экономист:

— В этом году стоимость некоторых школьных товаров значительно выросла — в целом на 27 процентов. Конечно, дороже всего стала стоить школьная форма. Комплект подорожал на 21 процент и сейчас в среднем стоит около 6000 рублей. Причина тому — увеличение цен на ткани и фурнитуру.

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