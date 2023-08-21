Скоро в школу: дайджест о том, что нужно знать родителям

До начала учебного года остается чуть больше недели. Кто-то готовится заранее, а кто-то откладывает покупки и хлопоты на последние выходные. Чтобы не забыть ничего важного, ИА Sovainfo.ru собрало всю информацию в одном дайджесте.

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Подготовку школ к встречам с учениками уже провели Росгвардия и Роспотребнадзор. Готовят не только помещения: сами сотрудники учебных заведений и школьных столовых проходят медосмотры и аттестацию.

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Родители тем временем занимаются непосредственным процессом подготовки детей к учебному году: покупают одежду и канцтовары. Аналитики выяснили, что ученические принадлежности и форма подорожали в среднем на 10%. Об этом рассказали сами покупатели. А чтобы родители не потратили деньги на лишние покупки, мы публиковали советы по выбору письменных принадлежностей.

Также мы рассказывали о том, какие выплаты планируются к 1 сентября и кто может на них рассчитывать.

А вот школьных поборов быть не должно. Недавно юрист отметил, что проблема нехватки средств на содержание учебного процесса больше говорит о неспособности руководства школы грамотно распределять бюджет. Он также отметил, что в случае незаконных поборов нужно обращаться к директору. Если это не помогает, то в департамент образования, в прокуратуру и к главе города.

Последний штрих перед 1 сентября – букет учителю. Конечно, это строго по желанию, но если вы решили сделать такой подарок педагогу, важно учесть несколько факторов: букет должен быть ярким, удобным для школьника и устойчивым к долгому времени без воды.

А уже в стенах школы учеников ждут нововведения. В начале августа Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон "Об образовании". Среди изменений - введение в обязательном порядке трудового воспитания школьников. Мы рассказывали подробно об этом.

Вместе с тем Министерство просвещения РФ обсуждает возможность переименовать уроки "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) в "Основы безопасности и защита Родины".