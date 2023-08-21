Родителям первоклассников хотят разрешить уходить с работы на линейку

Участие родителей первоклассников в линейке 1 сентября хотят признать уважительной причиной отсутствия на работе.

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Соответствующее предложение депутат ЗакСо Санкт-Петербурга Павел Крупник направил главе Минтруда Антону Котякову.

«Первый поход ребенка в школу – это важное событие для него и всей семьи», – заявил Крупник.

Каждый год 1 сентября тысячи россиян провожают своих детей на торжественные линейки ко Дню знаний. Этот день является первым серьезным жизненным этапом, который преодолевает юный человек и гражданин, отметил депутат.

Присутствие на линейке родителей первоклассника – неотъемлемый элемент этого дня. Однако торжественные линейки проходят в первой половине дня, и работающие родители вынуждены разными способами отпрашиваться у работодателя, что не способствует торжественной атмосфере праздника.