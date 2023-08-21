Родителям рассказали, как подготовить первоклассника к школе

Поход в первый класс является знаковым событием для каждого родителя и ребенка, однако он может сопровождаться стрессом.

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О том, как подготовить будущего школьника к новому распорядку, "Общественная служба новостей" выяснила у экспертов.

Так, прежде всего стоит заранее приучить ребенка к школьному режиму: будить его утром, уделять время занятиям после завтрака и укладывать его в одно и то же время.

Летом родителям стоит чаще гулять с детьми на детских площадках или в игровых комнатах, чтобы они привыкали к новым общениям, отмечают специалисты. Так им будет проще влиться в новый коллектив.

Кроме того, важно правильно настроить ребенка в эмоциональном плане, чтобы он сам проявлял интерес к учебе. Можно мотивировать его, хвалить за успехи и не ругать за ошибки.