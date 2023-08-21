Психолог высказалась об отмене домашних заданий
Законопроект об отмене домашних заданий для школьников, у которых из-за выполнения уроков не остается времени на отдых и подготовку к ЕГЭ, является слишком радикальной мерой, заявила в беседе с РИАМО психолог Айгуль Гранд.
По ее мнению, для большей эффективности процесса обучения домашние задания следует не отменять, а видоизменить, учитывая, что не все дети заинтересованы в учебе.
Знает ребенок, чем хочет заниматься, есть понимание, какие предметы ему пригодятся — тогда дополнительные домашние задания по предмету ему нужны. А для тех, кто учится из-под палки, <...> домашние задания не должны становиться дополнительным источником стресса. Оценивать на двойку невыполненные работы, на мой взгляд, неправильно. Не нужно стараться растить гениев из тех, кому это не дано и неинтересно, — считает психолог.
Она высказала мнение, что домашние задания должны быть дополнением к школьной нагрузке, не равнозначным по интенсивности. По словам эксперта, если ребенок все вечера проводит за уроками, ему некогда восстановиться, нет свободного времени, нет пространства для игр и творчества.