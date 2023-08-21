Психолог высказалась об отмене домашних заданий

Знает ребенок, чем хочет заниматься, есть понимание, какие предметы ему пригодятся — тогда дополнительные домашние задания по предмету ему нужны. А для тех, кто учится из-под палки, <...> домашние задания не должны становиться дополнительным источником стресса. Оценивать на двойку невыполненные работы, на мой взгляд, неправильно. Не нужно стараться растить гениев из тех, кому это не дано и неинтересно, — считает психолог.