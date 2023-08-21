Столовая или ланчбокс: какой вариант питания школьника выбрать

У перекусов с собой и горячих обедов есть и достоинства, и недостатки.

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Даже если ребенок плотно позавтракал дома, скорее всего, он проголодается до обеда. Иногда занятия в школе затягиваются до трех часов дня, приходится оставаться на кружки и факультативы.

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Такой перерыв в приемах пищи точно не принесет пользы растущему организму. Поэтому родители оказываются перед сложным выбором: давать еду с собой в школу или оплачивать питание в столовой.

У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы.

Питание в столовой

Сейчас обед в столовой не считается обязательным, но этот способ выбирают для школьников многие родители. Во-первых, так у ребенка есть возможность питаться горячей едой. При этом блюда в столовой проверяются, поэтому откровенно вредных блюд там не бывает. К тому же, школьный обед содержит оптимальный набор белков, жиров и углеводов.

Еще один плюс — школьник ест вместе с друзьями и не чувствует себя частью коллектива. Дети делятся впечатлениями от еды, формируют общие предпочтения. В столовой малышу не придется есть в сухомятку, а забыть обед не получится. Но и минусов у этого варианта достаточно.

Прежде всего, речь о вкусе блюд: часто они совсем не выглядит аппетитными. К тому же, ребенок может не есть рыбу, кашу или морковь, но выбора у него не будет. Поэтому школьник рискует остаться без перекуса.

Еще один недостаток — определенное время обеда, а современные диетологи рекомендуют есть по голоду, прислушиваясь к своим ощущениям.

Ланчбоксы и обед с собой

Некоторые родители предпочитают контролировать, что ест их ребенок. Так они могут быть уверены в том, что малыш получит лучшие продукты, свежие и безопасные. К тому же, мама точно знает, что ее чаду придется по вкусу, а что он не станет есть. Так появляется возможность подобрать оптимальный набор для обеда.

Родители учитывают не только вкусовые предпочтения, но и аллергии и особенности реакции организма.

Еда с собой может быть очень аппетитный, но многие родители переживают, что малыш будет питаться в сухомятку. Чтобы этого избежать, дайте малышу с собой сок, кефир или чай.