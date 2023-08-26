Как психологически подготовить первоклассника к школе

От следующего пункта зависит умение вашего ребенка довериться вам и вашим советам. Вы рассказываете историю своих первых учебных дней, но вспоминаете, что с вами произошел очень неприятный случай на линейке, о котором вы до сих пор вспоминаете с ужасом: рассказывать ли ребенку про это, или лучше умолчать, чтобы не портить первые впечатления о школе? Конечно, очень важным является описание как положительного, так и отрицательного школьного опыта. Вне зависимости от того, насколько неприятной была ситуация, важно объяснить ребенку то, что ошибки и неловкие ситуации тоже случаются, что является вполне нормальным, описывать такие ситуации нужно без негатива, с пониманием. Отсюда следующий совет: проговаривайте с ребенком как хорошие, так и не очень, случаи и ситуации. Не ругайте ребенка за его реакцию, не давайте ему алгоритм действий по типу: "Нужно было сделать так...", "Почему ты не сказал это..." и т.д. Научитесь вместе оценивать ситуацию: почему произошла такая ситуация, как бы поступил ребенок в следующий раз, как ситуация повлияла на жизнь ребёнка?

Анастасия Нович Психолог