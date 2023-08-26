Как психологически подготовить первоклассника к школе
Впереди новый учебный год, а для кого-то он станет и вовсе первым. Родители первоклассников обычно особенно переживают и стараются сделать переход на этот новый жизненный этап для ребенка максимально комфортным.
"Рамблер" поговорил со специалистом и узнал, как сделать переход на новый этап максимально комфортным.
Подготовка ребенка-первоклассника к школе не должна ограничиваться лишь покупкой формы и канцелярии. Мы должны заранее рассказать ребенку о том, как проходит обучение в школе, что там происходит, потому что самое важное для первоклассника – научиться социально взаимодействовать с другими людьми, заводить друзей и с пониманием воспринимать обратную связь от преподавателя. Как же родитель может помочь дошкольнику перейти на новый этап социализации?
Первое, что поможет ребенку заранее понять, как устроена школьная система – это описание своего собственного опыта пребывания в школе. Расскажите ребенку как прошла ваша первая школьная линейка, какие ожидания от школы у вас были, оправдались ли эти ожидания, что интересного вы узнали в первый учебный день и т.д.
От следующего пункта зависит умение вашего ребенка довериться вам и вашим советам. Вы рассказываете историю своих первых учебных дней, но вспоминаете, что с вами произошел очень неприятный случай на линейке, о котором вы до сих пор вспоминаете с ужасом: рассказывать ли ребенку про это, или лучше умолчать, чтобы не портить первые впечатления о школе? Конечно, очень важным является описание как положительного, так и отрицательного школьного опыта. Вне зависимости от того, насколько неприятной была ситуация, важно объяснить ребенку то, что ошибки и неловкие ситуации тоже случаются, что является вполне нормальным, описывать такие ситуации нужно без негатива, с пониманием. Отсюда следующий совет: проговаривайте с ребенком как хорошие, так и не очень, случаи и ситуации. Не ругайте ребенка за его реакцию, не давайте ему алгоритм действий по типу: "Нужно было сделать так...", "Почему ты не сказал это..." и т.д. Научитесь вместе оценивать ситуацию: почему произошла такая ситуация, как бы поступил ребенок в следующий раз, как ситуация повлияла на жизнь ребёнка?Анастасия НовичПсихолог
Последующим советом в отправлении вашего ребенка на путь социализации будет разъяснение системы баллов/оценок. Вы должны четко объяснить ребёнку то, что будут оценивать не его личность/внешность, оценка будет связана с тем, как он смог/не смог преподнести материал. Поэтому важно, чтобы ребёнок понимал взаимосвязь его знаний, умений и оценки преподавателя.
А дальше: "Дружба крепкая не сломается!" – будет круто, если ваш ребенок по-настоящему узнает что такое "крепкая дружба". Как же помочь маленькому человеку обзавестись друзьями? Для начала, расскажите: что такое дружба? Как вы заводили друзей в его возрасте? Как знакомиться с другими людьми? Научите ребёнка представляться, рассказывать о себе, проявлять интерес к другим, пытаться находить контакт с теми, с кем это сделать трудно, объясняя то, что ребёнок может нравиться не всем, тем самым, давая понимание устройства этого мира.
В целом, вы должны понять, что вы – ключевое звено в цепочке социализации вашего ребёнка. Ваши объяснения, подбадривания и поддержка вырастят в вашем ребенке хорошего, понимающего человека, который умеет трезво оценивать различные ситуации, и здраво выстраивать межличностные отношения.