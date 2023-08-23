Кто должен проводить беседы со школьниками о вреде фастфуда

«Нужно детям проводить показательные уроки с хорошим врачом-диетологом, который действительно показал бы картинки: вот эта группа детей есть фастфуд раз в неделю, вот эта группа ест два раза в день, и какие у них маркеры здоровья. Вот это будет очень показательно. Надо об этом часто очень говорить в школах, в детских садах, в разных учреждениях рассказывать о том, что питание — это основа, ребята, вашего здоровья, вашего деторождения в будущем», — отметила специалист.