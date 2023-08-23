Кто должен проводить беседы со школьниками о вреде фастфуда

Беседы со школьниками о вреде фастфуда должны проводить врачи-диетологи, а не журналисты или политики, потому что только они могут наглядно продемонстрировать ученикам случаи из своей медицинской практики и объяснить последствия неправильного питания. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сказала врач-диетолог Ольга Григорьян, комментируя предложение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.
«Нужно детям проводить показательные уроки с хорошим врачом-диетологом, который действительно показал бы картинки: вот эта группа детей есть фастфуд раз в неделю, вот эта группа ест два раза в день, и какие у них маркеры здоровья. Вот это будет очень показательно. Надо об этом часто очень говорить в школах, в детских садах, в разных учреждениях рассказывать о том, что питание — это основа, ребята, вашего здоровья, вашего деторождения в будущем», — отметила специалист.
Григорьян добавила, что детям можно есть фастфуд не чаще, чем раз в неделю, если организм ребенка способен нормально реагировать на такую еду.
Накануне Владислав Даванков выступил с инициативой проводить в школах эксперименты, которые помогут учащимся осознать пагубное влияние фастфуда на человеческий организм. По мнению парламентария, донесение информации о вреде нездоровой пищи в привычном формате (например, в виде лекций) не эффективно и стоит обратиться к более прогрессивным идеям.