Что нельзя обсуждать в родительских чатах

Технологии и цифровой прогресс принесли в жизнь родителей одно из самых спорных явлений — специальные чаты, в котором мамы и папы общаются друг с другом и с учителем. Кто-то считает, что эти диалоги — настоящее зло, порождающее ненужные конфликты и бессмыленные разговоры, другие нежно любят их и ценят.

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К какой бы группе вы не относились, помните, есть родительских чатах негласные правила, которые не стоит нарушать, и темы, которые не стоит поднимать.

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Время важно

Почему-то в родительском чате многие забывают о том, что писать после 20:00 и до 8 утра — невежливо. Если в этот промежуток времени возник срочный вопрос, напишите учителю в личные сообщения, а лучше дождитесь утра. Вряд ли ночью педагог может решить проблему жизни и смерти.

Диалог, а не чат

Большинство проблем можно решить не в общем чате, а в личной переписке. Кто-то обижает ребенка? Говорите с мамой обидчика. Завтра опоздаете на первый урок? Напишите учителю. Родительский чат создан для информирования и общих решений.

Не рассуждайте

«А я вот думаю, дети не должны сами мыть полы. В наше время такого не было…» — и вот уже в чате разгорается дискуссия об обязанностях и воспитании детей, о политике и психологии. Обсуждайте эти темы с друзьями. А для родительского чата назначьте модератора: пусть он делает предупреждения, когда кого-то немного «понесло».

Еще один метод избавиться от лишнего флуда: установите таймер отправки сообщений, чтобы один человек не мог писать чаще, чем раз в минуту.

Без шуток

Если у папы Кости отличное настроение, он почувствовал себя звездой комедийного шоу, в чате начинают сыпаться странные (иногда удачные, иногда крайне неловкие) шуточки. Правда, в момент вдохновения родитель не думает о том, что остальные родители могут быть заняты бытом, гореть в дедлайне на работе, вести машину…

Смените чат и продемонстрируйте остроумие близким друзьям.

Текст, а не голос

По статистике, большинство взрослых негативно относятся к голосовым сообщениям не от семьи или близких друзей. А родительский чат — точно не место для них. Слушать такие излияния неудобно, а тревожность от того, что в них может быть важная информация, растет.

Меньше экспрессии

И снова напоминаем: родительский чат — информационный. В нем нет места для эмоджи, эмоциональных сообщений. Что-то раздражает? Пообщайтесь с источником радости или гнева лично, не вынося на общее обозрение.

Уважайте ребенка