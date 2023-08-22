Как привить ребенку семейные ценности

Чтобы привить детям уважение к традиционным семейным ценностям, взрослым достаточно просто их соблюдать. Об этом в беседе с РИАМО заявил психолог Андрей Зберовский.

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Он подчеркнул, что для ребенка, который всю жизнь видел счастливых родителей, - это лучшая реклама семьи.

"Самая лучшая реклама семьи - ненавязчивая. Но в подростковом периоде, когда уже ребенку становится 14, 16, 18 лет, безусловно важно обозначить базовые азы семьи о том, что семья - это форма взаимоотношений между мужчиной и женщиной, где есть взаимное доверие, взаимная прозрачность, взаимная сексуальная совместимость, взаимное планирование, наличие общих целей", - продолжил Зберовский.