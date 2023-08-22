Названы признаки, указывающие на употребление ребенком наркотиков

Родителям следует обратить внимание на частые смены настроения и проявления агрессии у ребенка, это может указывать на употребление им наркотиков, предупредила психолог Руслана Завалихина. В разговоре с Пятым каналом специалист пояснила, что список симптомов, свидетельствующих о зависимости, обширен.

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По ее словам, среди наиболее частых признаков можно выделить покраснение глаз, расширение зрачков, бледность, появление язв на коже, спутанность сознания и медленную речь. Кроме того, подросток может часто упоминать о наркотиках в разговоре или шутить на эту тему. Из неочевидных признаков психолог называет новые пищевые привычки, кашель, тошноту и необъяснимые траты денег. Также стоит обратить внимание на наличие подозрительных предметов, таких как бутылочки из-под лекарств, старые пластиковые карты, трубки и пинцеты.

Подросткам очень важно признание коллектива и так называемое интимно-личностное общение. Под влиянием группы хочется доказать свою крутость, поэтому они нередко срываются и хамят родителям, — отметила Завалихина.

Среди причин, которые подталкивают ребенка к употреблению запрещенных веществ, психолог отмечает любопытство и скуку. Некоторые подростки решаются попробовать наркотики из-за влияния сверстников. Родителям важно помнить, что в переходном возрасте у детей часто появляется желание отождествлять себя с более взрослыми знакомыми — они могут перенимать их привычки, в том числе пагубные.

Замминистра внутренних дел России Игорь Зубов ранее заявил, что рэперам, читающим в треках о наркотиках, с 2024 года может грозить уголовная ответственность. Он отметил, что с 1 января вступает в силу закон о запрете пропаганды наркотиков.