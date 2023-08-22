Врач напомнил о смертельной опасности обезвоживания у детей

«Чаще всего это возникает из-за обезвоживания, рвоты, поноса и высокой температуры. Если не вовремя обратиться к врачу, подобная ситуация может произойти и на море, и в деревне, и в городе. При повышении температуры, поносе, рвоте нарушается водно-солевой баланс, очень быстро меняются электролиты. Ситуация серьезно ухудшается и требует проведения реанимационных мероприятий. Действительно, спусковым механизмом является кишечная инфекция, ротавиирус — ее причина. У любого человека подобная симптоматика, если она будет быстро прогрессировать, может привести к весьма плачевным последствиям», — сказал Продеус.