Во сколько обойдется подготовка ребенка к 1 сентября и как сэкономить

Родители стараются готовить своих детей к 1 сентября как можно более тщательно. А это часто включает в себя большое количество затрат. Ребенку нужны школьная форма, обувь, канцелярия, портфель, хорошо организованное рабочее место. Не зная, сколько все это будет стоить, многие родители заранее начинают сильно переживать.

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«Рамблер» рассказывает, во сколько родителям обойдется подготовка к 1 сентября в 2023 году и как можно попробовать сэкономить.

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Сколько стоит подготовиться к школе

О школьных тратах в 2023 году пишет Forbes со ссылкой на исследование платформы «Актион Образование». В опросе поучаствовали 1220 родителей из разных городов России. Согласно собранным данным, по сравнению с прошлым годом подготовка ребенка к 1 сентября подорожала: 34,4% респондентов потратили до 40 тысяч рублей, а 38,5% — до 20 тысяч рублей.

По мнению 95,7% родителей, больше всего денег уходит на покупку одежды. Более 55% родителей тратят на покупку школьной формы до 10 тысяч рублей, а 37% — до 20 тысяч рублей.

Дорогими также оказались канцелярские принадлежности. Более половины опрошенных — 62% — тратят на нее до 5 тысяч рублей.

Сервис «Контур.Прайм» выяснил, сколько стоят школьные рюкзаки и канцелярия в 2023 году:

Рюкзаки сильно подорожали. Их средняя цена по сравнению с прошлым годом увеличилась на 58% — до 4 962 рублей. В целом цены на портфели варьируются от 300 рублей до 30 тысяч рублей. Дорого обходятся наборы, которые включают в себя сразу и рюкзак, и пенал, и сумку для сменной обуви, и кошелек. Наиболее дорогие рюкзаки вне набора стоят почти 14 тысяч рублей.

Дороже стали маркеры для выделения цветом. Их цена увеличилась на 36%, до 71 рубля за штуку.

А вот тетради, пеналы, ручки и фломастеры подешевели на 13%, 4,7%, 1,6% и 1% соответственно.

Как сэкономить