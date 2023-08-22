Во сколько обойдется подготовка ребенка к 1 сентября и как сэкономить
Родители стараются готовить своих детей к 1 сентября как можно более тщательно. А это часто включает в себя большое количество затрат. Ребенку нужны школьная форма, обувь, канцелярия, портфель, хорошо организованное рабочее место. Не зная, сколько все это будет стоить, многие родители заранее начинают сильно переживать.
«Рамблер» рассказывает, во сколько родителям обойдется подготовка к 1 сентября в 2023 году и как можно попробовать сэкономить.
Сколько стоит подготовиться к школе
О школьных тратах в 2023 году пишет Forbes со ссылкой на исследование платформы «Актион Образование». В опросе поучаствовали 1220 родителей из разных городов России. Согласно собранным данным, по сравнению с прошлым годом подготовка ребенка к 1 сентября подорожала: 34,4% респондентов потратили до 40 тысяч рублей, а 38,5% — до 20 тысяч рублей.
- По мнению 95,7% родителей, больше всего денег уходит на покупку одежды. Более 55% родителей тратят на покупку школьной формы до 10 тысяч рублей, а 37% — до 20 тысяч рублей.
- Дорогими также оказались канцелярские принадлежности. Более половины опрошенных — 62% — тратят на нее до 5 тысяч рублей.
Сервис «Контур.Прайм» выяснил, сколько стоят школьные рюкзаки и канцелярия в 2023 году:
- Рюкзаки сильно подорожали. Их средняя цена по сравнению с прошлым годом увеличилась на 58% — до 4 962 рублей. В целом цены на портфели варьируются от 300 рублей до 30 тысяч рублей. Дорого обходятся наборы, которые включают в себя сразу и рюкзак, и пенал, и сумку для сменной обуви, и кошелек. Наиболее дорогие рюкзаки вне набора стоят почти 14 тысяч рублей.
- Дороже стали маркеры для выделения цветом. Их цена увеличилась на 36%, до 71 рубля за штуку.
- А вот тетради, пеналы, ручки и фломастеры подешевели на 13%, 4,7%, 1,6% и 1% соответственно.
Как сэкономить
- Попробуйте закупиться оптом. Например, родительский комитет может сразу приобрести для всего класса одинаковые тетради и канцелярию. Это выйдет дешевле, чем ходить по магазинам и покупать что-то красивое, но малофункциональное.
- Можете посетить школьные базары, которые организовывают специально для тех, кто закупается на 1 сентября. Цены там обычно ниже, еще и можно попробовать поторговаться с продавцами.
- Не стоит покупать сразу все. В августе можно приобрести какие-то базовые вещи, а вот в сентябре и октябре подумать о покупке остального. Как правило, форма сильно дешевеет.
- Посмотрите, какая канцелярия осталась у вас дома. В прошлогодних запасах можно найти много отлично пишущих ручек и неиспользованных тетрадей.