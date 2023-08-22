Флористы рассказали, как сэкономить на букете к 1 сентября

«Да, к сожалению, у нас цветы импортные выросли в цене, потому что курс такой. Цветы подорожали на 30-40% в закупке. Если первоклассник у нас пойдет в школу с нашими местными цветами – розы с Калуги, например, цветы из Подмосковья, тогда букеты будут лояльными по цене. Букет на 1000-1200 рублей будет включать в себя астры, георгины, подсолнухи. В эту сумму уложиться можно, большой букет все равно не нужен школьнику. В основном букеты покупают в начальной школе», - отметила она.