Энурез и энкопрез у детей: причины возникновения
Энурез и энкопрез — проблемы, которые случаются со многими детьми. Однако из-за деликатности этих заболеваний многие родители боятся говорить о них и обращаться за помощью.
Детский и семейный психолог Pelican Country Club Ольга Комкова в беседе с "Рамблером" рассказала, что такое энурез и энкопрез и по каким причинам они возникают у детей.
Энурез: симптомы и причины
Энурез — непроизвольное мочеиспускание ночью или днем. По словам эксперта, к трем годам эта функция, как правило, уже сформирована. Причины несформированности навыка к семи годам или проявление единичных случаев в этом возрасте могут быть следующими:
- неблагоприятные бытовые условия;
- конфликты с родителями (чрезмерно строгое воспитание);
- разлука с близкими (развод, смерть, длительный отъезд);
- начало посещения школы;
- повышенная тревога и ответственность;
- на фоне невроза;
Энкопрез: симптомы и причины
Энкопрез — непроизвольное выделение кала у детей старше четырех лет. Чаще всего эта проблема встречается у мальчиков.
Если у ребенка с энкопрезом нет анатомических аномалий, то проблема обычно заключается в сдерживающем поведении. По словам эксперта, ребенок слишком надолго задерживает испражнения, что в итоге вызывает нежелательные выделения.
Ольга Комкова отметила, что у некоторых детей эта проблема существовала всегда, а у других — начинается в садике или школе. В дополнение к энкопрезу у части детей возникают и другие проблемы: аутизм, расстройство внимания (СДВГ, СДВ), нарушение обучаемости (дислексия, НЛД, дискалькулия).
Если у ребенка нет органических заболеваний, то причины проблем с кишечником несут психологический характер:
- запор;
- игнорирование дефекации (по разным причинам);
- проблемы с обработкой информации (РАС, СДВГ, СДВ и т. д.);
- эмоциональная дисфункция;
- проблемы в семье;
- проблемы в школе;
- проблемы с воспитанием;
- травмы (физические травмы и психосоциальные травмы, например сексуальное насилие или нападение).