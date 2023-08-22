Энурез и энкопрез у детей: причины возникновения

Энурез и энкопрез — проблемы, которые случаются со многими детьми. Однако из-за деликатности этих заболеваний многие родители боятся говорить о них и обращаться за помощью.

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Детский и семейный психолог Pelican Country Club Ольга Комкова в беседе с "Рамблером" рассказала, что такое энурез и энкопрез и по каким причинам они возникают у детей.

Энурез: симптомы и причины

Энурез — непроизвольное мочеиспускание ночью или днем. По словам эксперта, к трем годам эта функция, как правило, уже сформирована. Причины несформированности навыка к семи годам или проявление единичных случаев в этом возрасте могут быть следующими:

неблагоприятные бытовые условия;

конфликты с родителями (чрезмерно строгое воспитание);

разлука с близкими (развод, смерть, длительный отъезд);

начало посещения школы;

повышенная тревога и ответственность;

на фоне невроза;

Энкопрез: симптомы и причины

Энкопрез — непроизвольное выделение кала у детей старше четырех лет. Чаще всего эта проблема встречается у мальчиков.

Если у ребенка с энкопрезом нет анатомических аномалий, то проблема обычно заключается в сдерживающем поведении. По словам эксперта, ребенок слишком надолго задерживает испражнения, что в итоге вызывает нежелательные выделения.

Ольга Комкова отметила, что у некоторых детей эта проблема существовала всегда, а у других — начинается в садике или школе. В дополнение к энкопрезу у части детей возникают и другие проблемы: аутизм, расстройство внимания (СДВГ, СДВ), нарушение обучаемости (дислексия, НЛД, дискалькулия).

Если у ребенка нет органических заболеваний, то причины проблем с кишечником несут психологический характер: