Как собрать недорогой и красивый букет на 1 Сентября
Совсем скоро начнется учебный год. Родители школьников уже присматриваются к подарочным букетам для классных руководителей своих детей. Как собрать хороший и недорогой букет, «Вечерней Москве» рассказала флорист и декоратор Татьяна Весенняя.
— Средняя стоимость самого бюджетного букета, без изыска и пышности, может начинаться от 500 рублей и выше, — отметила специалист.
Собирайте композиции из бюджетных цветов
По ее словам, приобрести пышный букет и при этом не опустошить кошелек перед 1 Сентября можно, если использовать в составе сборных композиций такие цветы, как:
- астры;
- георгины;
- гладиолусы.
— Они выглядят очень пышно, и их не нужно покупать в большом количестве. При этом стоят они недорого, их может позволить себе каждый родитель, — объяснила Весенняя. — Также очень красиво и объемно в букете смотрятся гортензии. В этом случае даже одна веточка выглядит как полноценный букет, что позволяет сэкономить. А если купить три веточки и дополнить их зеленью, получится не очень дорого, но при этом очень объемно и стильно.
Специалист подчеркнула, что все эти цветы относятся к стойким видам и долго будут радовать получателя.
— Гортензии темных оттенков стоят особенно долго и даже переходят в состояние сухоцветов. А георгины и гладиолусы раскрываются поэтапно. Можно постепенно убирать высохшие соцветия и сохранять внешний вид букета. Главное — не забывать менять воду и обновлять подрез, — напомнила Весенняя.
Используйте цветочный декор
Флорист рассказала, что для случаев, когда надо снизить траты на букет, корейцы придумали хитрую схему с пленкой.
— В этом случае в композиции используют меньше цветов и добавляют больше пленки. Этим лайфхаком пользуются в коммерческой флористике. По стоимости выходит дешевле, но выглядит тоже красиво, — пояснила декоратор.
Она также посоветовала использовать в качестве декора корзину, которую удобно оставить на столе, или шляпную коробку. Они не требуют вазы и помогают дольше сохранить стойкость цветов.
А вот канцелярские предметы лучше не использовать в сборных композициях, чтобы случайно не поранить ребенка, предупредила Весенняя.