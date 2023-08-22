Как собрать недорогой и красивый букет на 1 Сентября

— Они выглядят очень пышно, и их не нужно покупать в большом количестве. При этом стоят они недорого, их может позволить себе каждый родитель, — объяснила Весенняя. — Также очень красиво и объемно в букете смотрятся гортензии. В этом случае даже одна веточка выглядит как полноценный букет, что позволяет сэкономить. А если купить три веточки и дополнить их зеленью, получится не очень дорого, но при этом очень объемно и стильно.