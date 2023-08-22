Когда ребенку срочно надо вызывать врача

Врач-педиатр, ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус прокомментировал сообщение о том, что семилетняя россиянка попала в реанимацию из-за ротавирусной инфекции после того, как искупалась в Черном море.

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В разговоре с НСН он перечислил симптомы этого заболевания, а также назвал веский повод обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии у ребенка.

Продеус заявил, что при повторяющейся рвоте и поносе у ребенка нужно срочно ехать к врачу. Как уточнил телеведущий, взрослых должно насторожить, если ребенка вырвало три раза и больше. По его словам, эти симптомы могут указывать на наличие ротавируса.

При таком состоянии ребенок начинает быстро терять вес, предупредил Продеус.

«Помните, что потеря десяти процентов от массы тела в виде поноса и рвоты смертельно опасна для ребенка», — подчеркнул специалист.

О том, что семилетняя россиянка подхватила ротавирус во время отдыха на Черном море, стало известно ранее 22 августа.