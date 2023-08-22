Врач рассказала, как помочь ребенку при ротавирусе
В июле и августе СМИ сообщают о большом количестве отдыхающих, заболевших ротавирусом на курортах Сочи и Абхазии. Если одни вместо пляжа проводят заветные и недешевые десять дней летнего отдыха, лежа в номере, чтобы, придя в себя, вернуться к работе, то некоторые случаи протекают очень тяжело.
Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала MIR24.TV, при каких симптомах необходимо вызывать «скорую», а когда можно лечиться самостоятельно.
«В группе риска всегда пожилые люди и дети, потому что и те, и другие не могут до конца оценить свое состояние и легко обезвоживаются. Если заболел ребенок, у него понос и жидкий стул, задача родителей – сидеть и с ложечки поить его водичкой. Ложечку чайную дали, проглотил и не вырвало – отлично. Через минуту еще ложечку. Не купаемся и не загораем, а вот так сидим рядом с ребенком в прохладном помещении и отпаиваем. Если вы понимаете, что он за полдня ничего не выпил, а его продолжает «нести» и рвать – нужно обращаться к врачу. Это уже говорит о том, что ребенок находится в опасном состоянии – может обезвожиться мозг, и он потеряет сознание. Как только вы понимаете, что невозможно «впихнуть» воду, что ребенок не тормошится, ничего не понимает, не может ответить на вопросы, это повод вызывать «скорую», – говорит Ярцева.
Если упустить опасное состояние, то обезвоживание может привести к гиповолемическому шоу и даже летальному исходу.
Если же ребенок нормально соображает, отвечает на вопросы и, главное, пьет воду, то даже при наличии у него температуры можно не волноваться.
«С учетом того, что много было ливневых дождей, которые смывали всю грязь на побережье, состояние воды может быть опасным. Особенно это касается закрытых бассейнов с теплой водой и аквапарков», – отмечает терапевт.