Как правильно подобрать обувь для ребенка

При покупке обуви для ребенка нужно правильно определить длину и полноту его ноги, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» руководитель отдела производства обувной компании Сергей Дозорцев.

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Он пояснил, что поскольку детская нога постоянно растет, в носочной части выбранная обувь должна быть немного велика по длине.

В правильно подобранной обуви должен оставаться небольшой припуск в носочной части на вырост стопы ребенка. В объеме нога в обуви не должна быть сильно сжата, но и свободно болтаться на стопе обувь не должна, — пояснил эксперт.

Он также предупредил, что неправильно подобранная обувь может обернуться травмами или неправильным развитием стопы ребенка. Кроме того, для здоровья детских ног при выборе школьной обуви лучше отдавать предпочтение натуральным материалам.

Это позволит поддерживать нормальный микроклимат внутри обуви, не допуская перегрева и сильного увлажнения стопы ребенка, — подчеркнул специалист.