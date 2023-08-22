Направление маткапитала на выплаты семьям станет проще

Получить ежемесячную выплату на ребенка до трех лет с 1 января 2024 года будет проще. Правительство утвердило порядок направления материнского капитала на ежемесячные выплаты.

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В большинстве случаев родителям не требуется предоставлять дополнительные справки. Все необходимые сведения Социальный фонд России будет получать самостоятельно путем межведомственного взаимодействия. Подать заявление на получение выплаты можно онлайн на портале Госуслуг, а также лично в отделении Соцфонда или в МФЦ.

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В Минтруде напоминают, что с 2023 года появилась возможность получения ежемесячной выплаты на детей до трех лет из средств маткапитала вне зависимости от очередности рождения. Ранее направить средства маткапитала на ежемесячные выплаты могли только родители вторых детей.

Выплата назначается семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека в месяц. Получать ее можно до тех пор, пока ребенку не исполнится трех лет. Если в семье несколько детей до трех лет, то выплату можно оформить на каждого из них. Размер выплаты составляет один региональный прожиточный минимум на ребенка в месяц.

Ранее аудиторы Счетной палаты в докладе об исполнении бюджета Пенсионного фонда России за 2022 год (ныне - Социальный фонд) отмечали, что российские граждане стали меньше расходовать маткапитал на улучшение жилищных условий, но чаще - на повседневные нужды. За год количество обращений за распоряжением средствами маткапитала увеличилось более чем на 8%. Но в то же время на 7,8% уменьшилось количество обращений за использованием средств на улучшение жилищных условий. А вот число получателей ежемесячной выплаты за счет средств маткапитала увеличилось на 3%.

Сейчас максимальный размер капитала 775,6 тысячи рублей

Сейчас маткапиталом также можно расплатиться за обучение детей в семье, потратить на частный детский сад, посещение секций и кружков. Можно положить маткапитал в копилку будущей накопительной пенсии мамы. Депутаты Госдумы давно предлагают более широко использовать возможности маткапитала. Прежде всего наконец-то разрешить использовать его на покупку автомобиля.

Совет Федерации уже рекомендовал Минпромторгу продумать вопрос использования маткапитала на покупку семейного автомобиля до 1 июня 2024 года. А председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина не исключила, что маткапитал могут разрешить использовать на покупку именно отечественного автомобиля. По ее словам, соответствующие поправки могут быть приняты в осеннюю сессию.