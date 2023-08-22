Сон является одним из важнейших факторов, влияющих на здоровье и развитие подростка. При недостаточном сне подростки могут испытывать трудности с концентрацией внимания, успеваемостью в школе, а также быть более подверженными риску развития различных заболеваний.

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С приходом нового учебного года многие родители сталкиваются с тем, чтобы наладить режим дня ребенка после расслабленного времяпровождения на каникулах. Одним из самых актуальных вопросов становится, как восстановить сон подростку, чтобы повысить успеваемость. На достижения успешного результата влияют многие факторы, к которым относится соблюдение регулярного расписания в течение дня, правильно подобранный рацион питания, ограничения времени, проведенного с гаджетами, и другие моменты.

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ЧТО ВЛИЯЕТ НА СОН ПОДРОСТКА

При изучении вопроса, что влияет на сон подростка, важно понимать, что в данном возрасте организм находится в периоде активного роста и развития. Исходя из этого, требования к сну и факторы, влияющие на него, могут отличаться от взрослых. Среди основных моментов можно перечислить следующие:

Во время подросткового переходного возраста происходят значительные гормональные изменения. Это может повлиять на ритм сна и бодрствования, делая подростков склонными к более позднему засыпанию и более позднему пробуждению.

Циркадный ритм – это внутренний биологический часовой механизм организма, регулирующий смену состояний сна и бодрствования в течение 24 часов. У подростков наблюдается временной сдвиг в циркадном ритме, что может привести к более поздним часам засыпания и бодрствования.

Использование смартфонов и прочих гаджетов перед сном может снижать его качество.

Стресс, тревожность, депрессия, школьная нагрузка, социальные отношения и другие психосоциальные аспекты могут оказывать существенное влияние на сон подростка.

Питание и потребление кофеина, особенно ближе к вечеру, могут влиять на возможность заснуть и качество сна.

Регулярная физическая активность способствует улучшению сна. Однако интенсивные спортивные упражнения в вечернее время могут оказывать стимулирующее воздействие на организм.

Яркое освещение значительно снижает качество сна. Создание комфортной спальной среды с темной и тихой обстановкой способствует его улучшению.

Интенсивная учебная нагрузка и неправильное планирование расписания.

Эмоциональное состояние, как позитивное, так и негативное, может влиять на то, как подросток засыпает и спит.

КАК ВОССТАНОВИТЬ СОН ПОДРОСТКА

Восстановление сна подростка может потребовать некоторых усилий, но это очень важно для его общего состояния здоровья и успеваемости. Чтобы достичь положительных результатов, рекомендуется обратить внимание на следующие моменты:

Поддерживайте постоянное время для засыпания и пробуждения каждый день.

Ограничьте использование смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров за час до сна.

Помогите подростку расслабиться перед сном, например, послушайте спокойную музыку или попрактикуйте глубокое дыхание.

Организуйте комфортную среду в спальне. Убедитесь, что матрас и подушка комфортны для подростка, и что в комнате темно и тихо.

Поддерживайте умеренную физическую активность. Упражнения могут оказать положительное воздействие, но старайтесь заканчивать занятия спортом за несколько часов до сна.

Избегайте употребления кофеина и тяжелой, жирной пищи перед сном.

Установите определенные ритуалы перед сном, такие как теплая ванна, медитация или расслабляющие упражнения.

Разговаривайте с подростком о его эмоциях и стрессовых ситуациях. Поддержите его в решении проблем и стрессов, которые могут мешать ему засыпать.

Помогите подростку организовать свою учебную нагрузку так, чтобы он мог уделять время и для сна, и для учебы. Регулярное планирование и распределение времени помогут выработать оптимальный режим.

Если подросток продолжает испытывать проблемы со сном, обсудите это с врачом, который даст необходимые рекомендации.

КАК ПОВЫСИТЬ УСПЕВАЕМОСТЬ ПОДРОСТКА

Повышение успеваемости подростка зависит от сочетания различных факторов, включая образ жизни, обучение и поддержку родителей. Оказать влияние на этот процесс поможет соблюдение следующих рекомендаций:

Помогите подростку определить свои учебные и личные цели. Разработайте вместе с ним план действий для достижения этих целей.

Обеспечьте подростку удобное и спокойное место для учебы, организуйте рабочее пространство. Чистота и порядок могут повысить продуктивность.

Помогите подростку научиться эффективно планировать время, составлять расписания и расставлять приоритеты при выполнении задач.

Установите регулярное расписание, включая время для учебы, отдыха, сна, физической активности и хобби. Режим дня поможет поддерживать стабильность и предотвращать стресс.

Поддерживайте здоровый образ жизни. Правильное питание, регулярная физическая активность и достаточный сон оказывают положительное влияние на умственную работоспособность и успеваемость.

Развивайте навыки учебы и самоорганизации. Подсказывайте подростку методики эффективного запоминания, разделения сложных задач на более мелкие этапы.

Попытайтесь найти способы сделать учебу интересной и связать ее с реальной жизнью. Покажите, какие возможности может предоставить образование.

Поддержите активное участие в учебном процессе. Включайтесь в обсуждение учебных тем, задавайте вопросы, поощряйте интересные проекты и исследования.

Убедитесь, что подросток имеет доступ к необходимой литературе, материалам и интернету для выполнения учебных заданий.

Поддерживайте подростка эмоционально, проявляйте интерес к его успехам, обсуждайте его прогресс и рост.

Если подросток сталкивается с трудностями, помогите ему разобраться с тематическими вопросами или найти дополнительные источники информации.

Помогите подростку развивать навыки, которые выходят за рамки учебной программы, такие как общение, креативность, решение проблем и критическое мышление.

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