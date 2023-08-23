Как подготовить и собрать ребенка в первый класс без лишних нервов

Первого сентября в школы Башкирии пойдут более 500 тысяч детей, в том числе 54 тысячи первоклассников. Для их родителей эти дни самые хлопотные. Надо купить форму и канцтовары, собрать необходимые документы, пройти с ребенком медкомиссию, психологически подготовить родное чадо к учебе.

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Корреспондент "РГ" на себе испытала, каково это - собрать в школу семилетку.

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Прописка имеет значение

Вопрос с выбором школы перед нашей семьей не стоял. Сразу решили определить дочь в ту, что рядом с домом. К этому лицею мы относимся по прописке, поэтому еще в прошлом году младшая начала ходить туда на подготовку. Как показал опыт с сыном, благодаря еженедельным занятиям во время подготовительных курсов в стенах школы ребенку легче адаптироваться к учебе в первом классе.

Еще один большой плюс школы по прописке - уверенность в том, что ребенка примут в первую очередь. Благодаря адресу регистрации, а также сыну, который уже учится в этом лицее (этот факт тоже учитывается), дочь получила преимущество при зачислении.

Прием документов будущих первоклассников, живущих на прикрепленной к школе территории, начинался 1 апреля, а для остальных - с 6 июля. Наши "подготовишки" уже в марте стали по очереди ходить на встречу со школьным психологом, который сразу принимал и копии документов (свидетельства о рождении, СНИЛС, ИНН, паспортов родителей и других).

Одни родители называли эту встречу формальностью, другие - небольшим экзаменом перед поступлением. Это действительно было испытанием, но, на мой взгляд, больше для родителей. Психолог дала дочери небольшой тест с заданиями на логику и внимательность, спрашивала имена дедушек и бабушек, где мы живем, кем работают родители. Хвалила за правильные ответы и подбадривала в случае затруднений. Было сложно не вмешиваться в разговор, хотя в тот момент мне специально дали заполнять анкету и писать заявление.

Нас сразу предупредили, что, несмотря на сдачу документов в школу в бумажном виде, нужно обязательно подать электронное заявление в школу через портал Госуслуг. Учителя посоветовали сделать это заранее, предупредив, что 1 апреля портал может "зависнуть" от потока обращений. Так мы и сделали. Учитывая, что все данные дочери уже были в моем профиле на Госуслугах, проблем с заполнением заявления не возникло. На это ушло буквально пять минут. Оно сохранилось в черновиках, и 1 апреля мне оставалось лишь нажать кнопку "отправить". Через неделю на почту пришло уведомление о зачислении дочери в первый класс. Но впереди был новый, более сложный, квест - медкомиссия.

Медицинский квест

Главной моей ошибкой стало то, что я не смогла привести дочь в поликлинику в день, назначенный для прохождения медкомиссии выпускников нашего детсада, а затем и в "резервные". Те, кто воспользовался этим шансом, получили подписи большинства специалистов буквально за пару часов.

Нам же в итоге пришлось бегать по кабинетам всех 10 узких специалистов отдельно, что летом в связи с отпусками оказалось непросто. К хирургу, дерматологу и даже к стоматологу удалось записаться и попасть практически сразу. Единственное, что пришлось ездить из одного конца города в другой, ведь специалисты принимают в разных отделениях детской поликлиники №3, разбросанных по всему Советскому району.

Попасть к остальным врачам оказалось сложнее. Не было свободных лотов на две недели вперед или же нужный доктор был в отпуске. Время поджимало, а ежедневные попытки в восемь вечера успеть записаться на прием через мобильное приложение "КВрачу" к неуловимому неврологу или ортопеду уже надоели. Поэтому мы решили действовать по старинке: идти без записи. Это оказалось удачной идеей. Конечно, перед кабинетами некоторых специалистов, к примеру, лора и окулиста, пришлось посидеть в очереди, пропуская вперед всех, кто пришел к назначенному времени. Зато у кабинетов самых востребованных врачей - ортопеда и невролога - пациентов не оказалось.

- Я не принимаю без записи, - сказала невролог, когда мы с дочкой заглянули к ней в кабинет. Но узнав, что мы проходим медкомиссию перед школой, пригласила войти. Через пять минут, после проверки основных рефлексов, в карточке появился заветный автограф с печатью.

Так же мы попали на прием и к ортопеду (кстати, единственному на всю детскую поликлинику), который, уточнив, есть ли жалобы и осмотрев ребенка, расписался в нужной графе.

В списке врачей для медкомиссии были также педагог-психолог и логопед. Оказалось, что к ним может записать только педиатр, в мобильном приложении такой возможности нет. Ради этого пришлось ехать к своему участковому педиатру, которая сразу нашла для нас свободное время. Осталось сдать анализы, сделать ЭКГ - и медкарта заполнена.

Кстати, медкомиссию для поступления в школу можно пройти за один день в частных клиниках. Но тогда это обойдется в сумму от семи-восьми тысяч рублей и выше в зависимости от медорганизации. Кроме того, есть сайты, где предлагают оформить медкарту ребенка со всеми специалистами буквально за 15 минут без фактического прохождения осмотра, однако это нелегальный бизнес, а значит, есть большая вероятность быть обманутым мошенниками и попасть впросак из-за поддельных документов.

Встречают по одежке

Еще одной головой болью для нас стал выбор школьной формы.

Классный руководитель на первом родительском собрании, которое состоялось в середине мая, четко обозначила требования к внешнему виду детей: рубашки и темно-синие костюмы для мальчиков и такого же цвета платья с белыми воротничками и фартуками - для девочек.

Вроде бы ничего сложного в том, чтобы купить платье, нет. Их продают и за 700 рублей, и за 7000. Только многие из предлагаемых моделей по цене до тысячи рублей сшиты, как правило, из синтетики. Между тем специалисты регионального управления Роспотребнадзора советуют приобретать для детей форму, сшитую из ткани, которая хотя бы наполовину состоит из натуральных материалов. Из хлопка и льна - для осени и весны, шерсти и кашемира - для зимы. При этом небольшой процент синтетики в составе ткани поможет увеличить срок службы одежды и упростить уход за ней. И, конечно качество товара должно подтверждаться соответствующими документами. Но далеко не во всех торговых точках по продаже школьной формы мне смогли их показать.

С фартуками тоже оказалось не все так просто. На так называемых школьных ярмарках цены варьировались от 700 до 1500 рублей, а в одной из торговых точек фартук стоил всего 299 рублей. Только вот качество пошива оставляло желать лучшего.

В итоге на школьное платье, блузку и юбку на смену и два фартука мы потратили около семи тысяч рублей. Плюс еще тысячу рублей - на две футболки и лосины на физкультуру, купленные по акции в интернет-магазине.

Сменная обувь и кроссовки на физкультуру стоили около 4000 рублей, ранец и канцтовары - еще около трех тысяч рублей.

В общей сложности сбор ребенка в школу обошелся нашей семье почти в 15 тысяч рублей. И это - не считая теплого кардигана, колготок, бантов и других мелочей.

Как начать учебный год легко и без тревоги

Светлана Парфенова, семейный, клинический (медицинский) психолог:

- В начале учебного года как родителям, так и детям предстоит заново привыкать и приспосабливаться к школьной жизни. На адаптацию в среднем уходит месяц.

Чтобы подготовиться морально, за неделю до окончания каникул нужно постепенно перестраивать режим: пораньше укладываться спать и вставать. До начала учебы можно договориться с учителями и походить с ребенком по коридорам школы, чтобы ему не было так тревожно. Или организовать встречу класса в парке.

Постарайтесь, чтобы ребенок в первый месяц учебы почувствовал себя успешным. Хвалите за любые, даже маленькие, достижения. Не забывайте про отдых: ребенку необходимы прогулки и смена деятельности, не стоит перегружать распорядок дня факультативами и кружками.