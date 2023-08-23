Исследование: в России вырос спрос на автонянь в этом году

Интерес к их услугам за последний месяц в среднем увеличился на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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Популярность нянь-водителей объясняется их мобильностью и доступностью. В отличие от привычных нянь они не проводят весь день с детьми, а отвозят их в детский сад, школу или на дополнительные занятия. Результаты исследования сервис «Авито» предоставил радиостанции «Говорит Москва».

Отмечается, что наибольшей популярностью автоняня пользуется в столице — 75% родителей нуждаются в её сервисе.