Исследование: в России вырос спрос на автонянь в этом году
Интерес к их услугам за последний месяц в среднем увеличился на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Популярность нянь-водителей объясняется их мобильностью и доступностью. В отличие от привычных нянь они не проводят весь день с детьми, а отвозят их в детский сад, школу или на дополнительные занятия. Результаты исследования сервис «Авито» предоставил радиостанции «Говорит Москва».
Отмечается, что наибольшей популярностью автоняня пользуется в столице — 75% родителей нуждаются в её сервисе.
В зависимости от опыта работы специалиста и перечня услуг цена за один час работы обычной няни может варьироваться. В среднем по стране услуги стоят от 250 рублей в час. Дороже всего няни обойдутся в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге — средняя цена за час составляет 450-500 рублей. Дешевле всего час под присмотром няни будет стоить в Ульяновске и Тольятти — 200 рублей.