Зачем нужен медосмотр перед началом учебного года

Школа - время активного роста ребенка и интенсивных нагрузок. Меняется привычное окружение, распорядок жизни, появляются новые контакты. Все это может отразиться на здоровье ребенка. Чтобы предотвратить развитие заболеваний, существует система профилактических осмотров несовершеннолетних. Проводятся они по программе ОМС, то есть бесплатно.

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Если во время такого осмотра у ребенка обнаружатся отклонения в здоровье, его отправят на дополнительное обследование и - при необходимости - на лечение.

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Как организовать профилактический осмотр, на что должны обратить внимание родители, "Российской газете" рассказали эксперты ОМС.

В каком возрасте проводятся профилактические осмотры?

С первого года жизни ребенок находится под присмотром врачей-специалистов, а в 1 год, 3 года, 6, 7, 10, 14, 15, 16 и 17 лет проводятся углубленные осмотры с расширением списка специалистов и дополнительных методов исследования.

Ребенку выполняют:

ультразвуковое исследование органов брюшной полости, сердца, почек;

делают ЭКГ,

берут общий анализ крови и мочи.

Внимание: Конкретный перечень исследований определяется в зависимости от возраста ребенка.

Почему важен осмотр перед поступлением в школу?

"Переход из дошкольного в школьное звено - важный и стрессовый этап в жизни ребенка. Кардинально меняется режим, питание, возрастают нагрузки. Поэтому не стоит воспринимать диспансеризацию как формальность. Профилактическое обследование дает объективную картину состояния здоровья ребенка не только врачам, но и родителям", - объяснила заместитель руководителя рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по организации ОМС Елена Третьякова.

осмотры педиатра, невролога, детского хирурга, стоматолога, травматолога-ортопеда, офтальмолога, оториноларинголога, детского психиатра, акушера-гинеколога (для девочек), детского уролога-андролога (для мальчиков), а также эндокринолога.

проводятся лабораторные исследования: общий анализ крови и мочи, УЗИ органов брюшной полости (комплексное) и почек, эхокардиография, электрокардиография. Ребенку перед поступлением в школу (возраст 6 лет) рекомендовано пройти плановую диспансеризацию, в которую входят:

Что такое "группы здоровья", которые определяют для ребенка по результатам диспансеризации? Зачем они нужны?

Всего выделяют 5 групп здоровья. Группы были разработаны, чтобы легче было систематизировать отклонения в здоровье ребенка и оказать ему медицинскую помощь. Кроме того, от группы зависит допустимый уровень умственной и физической нагрузки.

К I группе здоровья относятся здоровые дети.

Во II группу входят дети без хронических заболеваний, но имеющие некоторые функциональные и морфофункциональные нарушения (дети, которые часто болеют ОРВИ, имеют нарушения массы тела или роста, нарушения зрения и др).

В III группе здоровья - дети с хроническими заболеваниями в стадии клинической ремиссии, с редкими обострениями, с сохраненными или компенсированными функциями органов и систем организма, при отсутствии осложнений основного заболевания (состояния). В эту же группу относят детей с физическими недостатками, последствиями травм и операций при условии компенсации функций органов и систем организма, степень которой не ограничивает возможность обучения.

IV группа здоровья - сюда относят детей с хроническими заболеваниями в активной стадии или стадии нестойкой клинической ремиссии с частыми обострениями, с сохраненными или компенсированными функциями органов и систем организма либо неполной компенсацией функций; или с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии ремиссии, с нарушениями функций органов и систем организма, требующими назначения поддерживающего лечения.

В V группу входят дети, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями с редкими клиническими ремиссиями, частыми обострениями, непрерывно рецидивирующим течением, выраженной декомпенсацией функций органов и систем организма, наличием осложнений, требующими назначения постоянного лечения. Сюда же включают детей с физическими недостатками, последствиями травм и операций с выраженным нарушением функций органов и систем организма и значительным ограничением возможности обучения или труда.

Может ли посещать школу ребенок, не прошедший диспансеризацию?

Некоторые родители отказываются от прохождения профилактических мероприятий. Для этого им необходимо подписать добровольный отказ. Ребенок при этом не лишается права посещать школу, но, конечно, ничего хорошего в такой линии поведения нет.

"Отказ от профилактики влечет за собой значительный риск оставить нераспознанным развитие заболевания, что в дальнейшем может существенно повлиять на качество жизни ребенка", - сказал советник генерального директора страховой медицинской организации "Капитал МС" Михаил Пушков.

Что делать, если возникли трудности с прохождением профосмотра?

Эксперты ОМС рекомендуют в случае возникновения трудностей или вопросов проведения диспансеризации по полису ОМС обратиться за консультацией и помощью в свою страховую медицинскую организацию (ту, которая выдала полис ОМС).

"Необходимо позвонить по телефону контакт-центра и изложить суть проблемы. После вашего обращения страховой представитель свяжется с медицинской организацией или органом управления здравоохранением для решения вопроса" - посоветовал Михаил Пушков.

Справка "РГ"

В России в 2022 году диспансерное обследование прошли почти 95 процентов детей - 25,7 миллиона.

Все данные о проведении профилактического осмотра вносятся в историю развития ребенка и учетную форму N 030-ПО/у-17 "Карта профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего".