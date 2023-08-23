Как подготовить ребенка к школе без стресса

«За неделю самое время начать перестраивать режим дня. Ребенок должен просыпаться в то же время, как обычно встает в школу. После подъема хорошо, если он сделает зарядку, позавтракает, а затем выйдет прогулку. Можно дойти до школы – вспомнить, где она располагается. Это поможет уменьшить уровень стресса, который ребенок начинает испытывать в начале обучения», – пояснила специалист.