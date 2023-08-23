Как подготовить ребенка к школе без стресса
Чуть больше недели осталось до начала нового учебного года – пора готовить детей ко школе. Задача родителей – сделать этот процесс постепенным и увлекательным, чтобы к 1 Сентября ребенок был полон энергии и чувствовал себя спокойно.
Подробнее о грамотной подготовке «ФедералПресс» рассказала психолог Наталья Наумова.
«За неделю самое время начать перестраивать режим дня. Ребенок должен просыпаться в то же время, как обычно встает в школу. После подъема хорошо, если он сделает зарядку, позавтракает, а затем выйдет прогулку. Можно дойти до школы – вспомнить, где она располагается. Это поможет уменьшить уровень стресса, который ребенок начинает испытывать в начале обучения», – пояснила специалист.
Также родители могут вспомнить с ребятами радостные события, которые когда-то происходили в школе, тем самым подбодрив, повысив психоэмоциональное восприятие того, что скоро будет, – учебный процесс, встречи с одноклассниками и педагогами и так далее.
За неделю нужно и хорошо отдохнуть, поэтому стоит сделать упор на прогулки с друзьями, возможно, на экскурсии и мероприятия, которые наполнят положительными эмоциями и энергией, добавила Наумова.
«Загружать детей учебной деятельностью, заставляя судорожно повторять предметы, сейчас точно не нужно. Время дано, чтобы наполниться спокойствием. И ни в коем случае нельзя критиковать ребенка, говорить ему, что он все лето не занимался и теперь будет плохо учиться. Это нужно держать при себе», – заключила психолог.