Как выбрать ребенку обувь для занятий физкультурой

Дети готовы выбирать обувь исключительно по внешнему виду, но родители должны помнить о том, что обувь, прежде всего, должна быть удобной и безопасной. Детский ортопед помогла с выбором «правильной» обуви для уроков физкультуры.

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Мария Дугинова, детский хирург-ортопед НИИТО им. Я. Л. Цивьяна, перечисляет свойства, которыми должна обладать спортивная обувь для школьника.

Прежде всего, она должна быть амортизирующей – чтобы смягчать нагрузку при беге и выполнении различных упражнений. Амортизационными качествами обладают беговые кроссовки, а вот кеды для бега не подойдут – эту обувь, в принципе, нельзя назвать «здоровой». Кеды, как и балетки, врач не рекомендует даже для повседневной носки.

Важный критерий – вес обуви: спортивные кроссовки имеют небольшой вес, а вот популярные сейчас среди детей и подростков кроссовки на платформе, как правило, слишком тяжёлые. Родители должны знать, что кроссовки на высокой платформе – это не спортивная обувь, и для занятий физкультурой они не подойдут.

Обувь для спорта должна обладать «анатомическими» свойствами: задник должен быть твёрдым и обеспечивать фиксацию пятки, стелька – иметь «перекат», обеспечивающий разгрузку мышц и суставов.

Подошва на обуви для тренировок должна быть нескользящей для снижения риска травм. Кроме того, кроссовки не должны садиться впритык – следует выбирать размер с запасом, но он должен быть не более 1 см.

Сейчас в моду вошла так называемая «босоногая обувь» – на тонкой, мягкой, гибкой подошве, максимально повторяющей форму стопы. Она есть для повседневной носки и для занятий спортом – «босоногие» кроссовки.