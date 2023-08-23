Россиянам назвали цену бюджетного букета на 1 Сентября

Антонина Гаганова, владелица салона цветов, рассказала о том, сколько будет стоить бюджетный букет на День знаний. Об этом сообщает НСН.

По словам Гагановой, можно собрать бюджетный букет, который будет стоить 1000-1200 рублей. В таком случае нужно выбирать цветы, привезенные из российских регионов: подсолнухи, астры, георгины.

Импортные цветы в этом сезоне подорожали на 30-40%, поэтому другие варианты букетов будут соответственно дороже. Больше всего в цене выросли привезенные из других стран розы. Например, в прошлом году они стоили 200 рублей, а в этом их цена повысилась до 300-350 рублей.