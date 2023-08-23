Юрист рассказала, законны ли домашние задания на каникулах

Освоение школьной общеобразовательной программы во время каникул может носить рекомендательный характер, рассказала в беседе с «Парламентской газетой» руководитель Центра образовательного законодательства и проблем правоприменения Российской академии образования Наталья Бондаренко. По ее словам, заставлять учеников выполнять домашние задания во время их законного отдыха неправомерно.

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Как отметила эксперт, прямого запрета задавать задание на каникулы или выходные дни нет. Однако, согласно закону «Об образовании», каникулы являются академическим правом школьников на плановый перерыв в обучении для отдыха и других социальных целей.

Домашние задания в каникулярный период могут носить только рекомендательный характер. <...> Требовать от обучающихся выполнения заданий на каникулах, то есть возлагать обязанность по освоению общеобразовательной программы — по выполнению домашних заданий, привлечение к мероприятиям, не предусмотренным учебными планами, — в каникулярный период является неправомерным, — подчеркнула юрист.